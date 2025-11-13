Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

  • 13 ное 2025 | 14:47
  • 462
  • 0
УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

Европейската футболна централа УЕФА се присъединява към Коалицията срещу пиратството (CAP) и Службата за нарушения на авторските права в интернет (CUII), за да разшири своите разузнавателни способности и възможности за борба с пиратството на ключови пазари.

Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028
Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

След обявяването на скорошното си новаторско партньорство със Съюза за творчество и развлечения (ACE), УЕФА потвърди, че се присъединява към още две организации, за да подобри допълнително своята програма за защита на съдържанието.

Ставайки член на Коалицията срещу пиратството (CAP), която е подразделение на Азиатската видео индустриална асоциация (AVIA), УЕФА прави значителна стъпка напред в ангажимента си да защитава своето съдържание и партньорите си в Азиатско-тихоокеанския регион и извън него. Този регионален съюз на големи притежатели на медийни и спортни права се бори с дигиталното пиратство чрез координирани действия, инициативи за блокиране на сайтове и стратегическо сътрудничество с правителства и посредници, както и чрез достъп до специализирани проучвания и разузнавателна информация.

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Осъзнавайки, че това е част от света, където аудио-визуалното пиратство остава постоянен проблем, УЕФА вижда членството в CAP като ясен начин за разширяване на своите възможности за борба с пиратството и за справяне със специфичните предизвикателства в региона. Членството на УЕФА следва успешна пробна фаза с CAP, по време на която бяха приложени мерки за блокиране на уебсайтове за финала на Шампионската лига на УЕФА в Малайзия и Индонезия. Тези мерки продължават да се прилагат и през настоящия сезон.

Като отделна стъпка, УЕФА обяви също, че се присъединява към независимата германска организация за борба с пиратството, известна като CUII (Служба за нарушения на авторските права в интернет). Съставена от притежатели на спортни права, телевизионни оператори, притежатели на права в областта на филмите, музиката и игрите, както и от големите германски доставчици на интернет услуги (ISPs), CUII подпомага и координира ефективното прилагане на така наречените „заповеди за блокиране на уебсайтове“ в Германия. Организацията също така насърчава положителни промени в правната среда, които позволяват бързи и ефективни действия чрез междусекторно сътрудничество. Тази стъпка гарантира, че УЕФА остава в челните редици на инициативите срещу пиратството в Германия и засилва ангажимента си за защита на съдържанието в страната.

УЕФА и Европол засилват сътрудничеството си за защита на европейския футбол
УЕФА и Европол засилват сътрудничеството си за защита на европейския футбол

Тези сътрудничества са само част от по-широката стратегия на УЕФА за предоставяне на водеща в индустрията програма срещу пиратството, която помага за защитата на търговските интереси на УЕФА и UC3, както и на техните партньори по целия свят във всички клубни и национални турнири на УЕФА. Наскоро УЕФА потвърди и сътрудничеството си и ангажимента си за съвместни действия с Европол, правоприлагащата агенция на Европейския съюз. Подобни мерки, осъществявани чрез различни организации и инициативи, са жизненоважни за опазването на приходите от медийни права, които подпомагат развитието на футбола и масовите инициативи в цялата европейска футболна екосистема.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

10 години от трагедията: смелият охранител, който не допусна атентатор на "Стад дьо Франс"

  • 13 ное 2025 | 14:46
  • 7304
  • 1
Официално: Манчини започна ново арабско приключение

Официално: Манчини започна ново арабско приключение

  • 13 ное 2025 | 14:27
  • 724
  • 0
Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

  • 13 ное 2025 | 14:09
  • 1725
  • 0
Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

  • 13 ное 2025 | 13:07
  • 440
  • 0
Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

Капело сподели коя е най-важната част от състава на Милан

  • 13 ное 2025 | 13:02
  • 617
  • 0
Солскяер: Бях шокиран от продажбата на Мактоминей, в Бешикташ бе като във влакче на ужасите

Солскяер: Бях шокиран от продажбата на Мактоминей, в Бешикташ бе като във влакче на ужасите

  • 13 ное 2025 | 12:33
  • 7664
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 5858
  • 0
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 11818
  • 23
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 8560
  • 12
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 21599
  • 51
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 12468
  • 5
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3945
  • 0