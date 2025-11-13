УЕФА засилва ангажимента си за защита на съдържанието чрез нови партньорства

Европейската футболна централа УЕФА се присъединява към Коалицията срещу пиратството (CAP) и Службата за нарушения на авторските права в интернет (CUII), за да разшири своите разузнавателни способности и възможности за борба с пиратството на ключови пазари.

Правилото на УЕФА, което спря "Анфийлд" за Евро 2028

След обявяването на скорошното си новаторско партньорство със Съюза за творчество и развлечения (ACE), УЕФА потвърди, че се присъединява към още две организации, за да подобри допълнително своята програма за защита на съдържанието.

Ставайки член на Коалицията срещу пиратството (CAP), която е подразделение на Азиатската видео индустриална асоциация (AVIA), УЕФА прави значителна стъпка напред в ангажимента си да защитава своето съдържание и партньорите си в Азиатско-тихоокеанския регион и извън него. Този регионален съюз на големи притежатели на медийни и спортни права се бори с дигиталното пиратство чрез координирани действия, инициативи за блокиране на сайтове и стратегическо сътрудничество с правителства и посредници, както и чрез достъп до специализирани проучвания и разузнавателна информация.

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Осъзнавайки, че това е част от света, където аудио-визуалното пиратство остава постоянен проблем, УЕФА вижда членството в CAP като ясен начин за разширяване на своите възможности за борба с пиратството и за справяне със специфичните предизвикателства в региона. Членството на УЕФА следва успешна пробна фаза с CAP, по време на която бяха приложени мерки за блокиране на уебсайтове за финала на Шампионската лига на УЕФА в Малайзия и Индонезия. Тези мерки продължават да се прилагат и през настоящия сезон.

Като отделна стъпка, УЕФА обяви също, че се присъединява към независимата германска организация за борба с пиратството, известна като CUII (Служба за нарушения на авторските права в интернет). Съставена от притежатели на спортни права, телевизионни оператори, притежатели на права в областта на филмите, музиката и игрите, както и от големите германски доставчици на интернет услуги (ISPs), CUII подпомага и координира ефективното прилагане на така наречените „заповеди за блокиране на уебсайтове“ в Германия. Организацията също така насърчава положителни промени в правната среда, които позволяват бързи и ефективни действия чрез междусекторно сътрудничество. Тази стъпка гарантира, че УЕФА остава в челните редици на инициативите срещу пиратството в Германия и засилва ангажимента си за защита на съдържанието в страната.

УЕФА и Европол засилват сътрудничеството си за защита на европейския футбол

Тези сътрудничества са само част от по-широката стратегия на УЕФА за предоставяне на водеща в индустрията програма срещу пиратството, която помага за защитата на търговските интереси на УЕФА и UC3, както и на техните партньори по целия свят във всички клубни и национални турнири на УЕФА. Наскоро УЕФА потвърди и сътрудничеството си и ангажимента си за съвместни действия с Европол, правоприлагащата агенция на Европейския съюз. Подобни мерки, осъществявани чрез различни организации и инициативи, са жизненоважни за опазването на приходите от медийни права, които подпомагат развитието на футбола и масовите инициативи в цялата европейска футболна екосистема.