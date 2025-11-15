Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Президентът на Наполи нападна ФИФА и УЕФА

Президентът на Наполи нападна ФИФА и УЕФА

  • 15 ное 2025 | 03:12
  • 215
  • 0
Президентът на Наполи нападна ФИФА и УЕФА

Президентът на Наполи - Аурелио Де Лаурентис, изрази своя гняв към УЕФА и ФИФА след поредица от контузии, които сполетяха играчите му по време на ангажиментите им с националните отбори.

„Не можем да продължаваме така, ние им плащаме заплатите, а те се връщат на парчета“, заяви той.

Клубът от Неапол нямаше късмет с контузии от началото на сезона, като Ромелу Лукаку и Кевин Де Бройне също са извън терените за няколко месеца поради разкъсвания на бедрен мускул. Последната „жертва“ е Андре-Франк Замбо Ангиса, за когото се очаква да не се завърне в игра до 2026 г., след като беше диагностициран с подобна високостепенна лезия по време на лагера с националния отбор на Камерун.

„Дадох под наем Рахмани на Албания и той се върна разбит на парчета. Ангиса също се върна разбит на парчета“, заяви Де Лаурентис пред репортери на събитието "Motore Italia".

Босът на Наполи не спря дотук и предложи конкретни мерки за справяне с проблема, който според него е пренебрегван от управляващите органи във футбола.

„Не можем да продължаваме така. Когато има клубни турнири, трябва да стигнем до края без прекъсване, трябват ни по-малко отбори и по-малко мачове“, категоричен бе той.

Според Де Лаурентис клубовете трябва да имат последната дума дали да освободят играчите си за мачовете на националните отбори. Той лансира и една нова и радикална идея - специален трансферен прозорец. Ако играч се контузи по време на ангажимент с националния си тим, да се отваря извънреден трансферен прозорец, за да може клубът му да намери заместник. Де Лаурентис е убеден, че настоящата система ощетява клубовете, които инвестират огромни средства в играчите.

„Ние им плащаме заплатите, така че клубовете трябва да решават дали да ги дават под наем на националните отбори, или не“, добави той.

Той смята, че международните паузи трябва да бъдат премахнати по време на сезона и мачовете на националните отбори да се играят само в края на кампанията. Въпреки че федерациите изплащат известни компенсации при сериозни травми, идеята за специален трансферен прозорец е напълно нова.

„Усещането е, че УЕФА и ФИФА изобщо не се интересуват от националните първенства“, заключи гневно президентът на Наполи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кантона с унищожителен коментар за ръководството на Юнайтед

Кантона с унищожителен коментар за ръководството на Юнайтед

  • 15 ное 2025 | 03:32
  • 263
  • 0
Тухел все още се колебае дали заслужава да изпее химна

Тухел все още се колебае дали заслужава да изпее химна

  • 15 ное 2025 | 03:06
  • 214
  • 0
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 17678
  • 14
Черна Гора направи необходимото срещу Гибралтар и си спаси голямо унижение.

Черна Гора направи необходимото срещу Гибралтар и си спаси голямо унижение.

  • 15 ное 2025 | 00:37
  • 670
  • 0
Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови

Хърватия се класира за Мондиала след обрат, който погреба мечтите на Фарьорските острови

  • 15 ное 2025 | 00:33
  • 2083
  • 1
Късен гол на дебютант гарантира поне бараж за Словакия преди прекия сблъсък с Германия

Късен гол на дебютант гарантира поне бараж за Словакия преди прекия сблъсък с Германия

  • 15 ное 2025 | 00:08
  • 794
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

Димитров: Усещам атаки, приемам критика, но не и да минава в лични обиди

  • 14 ное 2025 | 18:15
  • 16965
  • 75
Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

Монтела: България има силен отбор, искаме победа, не мислим за Испания

  • 14 ное 2025 | 17:25
  • 11966
  • 19
Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

Хладнокръвен Волтемаде доближи Германия съвсем близо до Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 23:39
  • 7658
  • 11
Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

Магична асистенция на неостаряващия Левандовски не стигна за геройска победа на Полша срещу Нидерландия

  • 14 ное 2025 | 23:45
  • 8559
  • 7
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в Милано

  • 14 ное 2025 | 23:34
  • 5764
  • 1
Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

Краят на квалификациите за Мондиал 2026 е все по-близо след нови шест вълнуващи срещи

  • 15 ное 2025 | 00:42
  • 17678
  • 14