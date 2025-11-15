Президентът на Наполи нападна ФИФА и УЕФА

Президентът на Наполи - Аурелио Де Лаурентис, изрази своя гняв към УЕФА и ФИФА след поредица от контузии, които сполетяха играчите му по време на ангажиментите им с националните отбори.
„Не можем да продължаваме така, ние им плащаме заплатите, а те се връщат на парчета“, заяви той.
Клубът от Неапол нямаше късмет с контузии от началото на сезона, като Ромелу Лукаку и Кевин Де Бройне също са извън терените за няколко месеца поради разкъсвания на бедрен мускул. Последната „жертва“ е Андре-Франк Замбо Ангиса, за когото се очаква да не се завърне в игра до 2026 г., след като беше диагностициран с подобна високостепенна лезия по време на лагера с националния отбор на Камерун.
„Дадох под наем Рахмани на Албания и той се върна разбит на парчета. Ангиса също се върна разбит на парчета“, заяви Де Лаурентис пред репортери на събитието "Motore Italia".
Босът на Наполи не спря дотук и предложи конкретни мерки за справяне с проблема, който според него е пренебрегван от управляващите органи във футбола.
„Не можем да продължаваме така. Когато има клубни турнири, трябва да стигнем до края без прекъсване, трябват ни по-малко отбори и по-малко мачове“, категоричен бе той.
Според Де Лаурентис клубовете трябва да имат последната дума дали да освободят играчите си за мачовете на националните отбори. Той лансира и една нова и радикална идея - специален трансферен прозорец. Ако играч се контузи по време на ангажимент с националния си тим, да се отваря извънреден трансферен прозорец, за да може клубът му да намери заместник. Де Лаурентис е убеден, че настоящата система ощетява клубовете, които инвестират огромни средства в играчите.
„Ние им плащаме заплатите, така че клубовете трябва да решават дали да ги дават под наем на националните отбори, или не“, добави той.
Той смята, че международните паузи трябва да бъдат премахнати по време на сезона и мачовете на националните отбори да се играят само в края на кампанията. Въпреки че федерациите изплащат известни компенсации при сериозни травми, идеята за специален трансферен прозорец е напълно нова.
„Усещането е, че УЕФА и ФИФА изобщо не се интересуват от националните първенства“, заключи гневно президентът на Наполи.