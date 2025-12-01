Популярни
  2. Ещрела Амадора
  3. Атанас Чернев беше сменен след 33 минути при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг

  • 1 дек 2025 | 00:46
  • 346
  • 0
Българският защитник Атанас Чернев имаше тежка нощ 12-ия кръг на португалското първенство, след като неговият тим Ещрела Амадора падна с 0:4 при гостуването на Спортинг (Лисабон). Лисабонските „лъвове“ решиха всичко до 25-ата минута, когато вкараха три попадения и си направиха прекрасно настроение преди дербито с Бенфика другата седмица.

Чернев остана на терена обаче само 33 минути, когато беше заменен от Отавио. Българинът имаше персонална вина за втория гол, когато изпусна Франсиско Тринкао, навлязъл в наказателното поле и направил асистнеция за Луис Суарес в 11-ата минута. Юношата на Ботев (Пловдив) има 12 мача от 12 възможни за тима си, след като през лятото пристигна в Амадора със свободен трансфер.

Тринкао подаде и за първото попадение, когато от фаул центрира на главата на Едуардо Куарешма. Третият гол дойде след ново центриране и удар с глава на Фреснеда, който изпревари бранителите на гостите.

Луис Суарес вкара и за 4:0 през второто полувреме, този път след комбинация с Хидемаса Морита.

Преди Порто да изиграе късния си мач тази вечер с Ещорил (Прая), Спортинг и Порто са с по 31 точки на върха, следвани от Бенфика с 28 и Жил Висенте с 23. Ещрела Амадора е на 14-о място с 11 пункта или два повече от застрашените от изпадане Тондела и Аруса.

