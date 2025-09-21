Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ещрела Амадора
  3. Атанас Чернев отново беше титуляр, но Ещрела Амадора остана без победа

Атанас Чернев отново беше титуляр, но Ещрела Амадора остана без победа

  • 21 сеп 2025 | 20:53
  • 157
  • 0
Атанас Чернев отново беше титуляр, но Ещрела Амадора остана без победа

Българският защитник Атанас Чернев изигра цял мач при равенството 0:0 на неговия Ещрела Амадора като гост на Тондела в двубоя помежду им от шестия кръг на Лига Португал. Така двата тима останаха без победа от началото на сезона.

За Чернев това беше шести пореден двубой като титуляр за португалския тим. Днес той допринесе за сухата мрежа със своите четири изчиствания, две спечелени от общо шест единоборства и 15 успешни паса от 25 опита. От друга страна, домакините трябва повече да съжаляват за това реми, след като отправиха два пъти повече удари от своя опонент.

Ещрела Амадора заема 13-ата позиция в класирането с актив от четири точки, а със своите два пункта Тондела се намира на предпоследното 17-о място.

Снимки: Imago

