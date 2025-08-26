Чернев и Ещрела Амадора се добраха до точка в луд мач

Атанас Чернев продължава да е несменяем титуляр за Ещрела Амадора от началото на сезона в Португалия. Бившият защитник на Ботев (Пловдив) записа трети пореден мач с 90 минути на терена, а отборът му показа характер и стигна до 2:2 в домакинството си на Алверка.

Ещрела Амадора изоставаше с 0:2, остана с човек по-малко и пропусна дузпа, но намери начин да се добере до равенството. Домакините създадоха много повече положения от съперника си и дори бяха близо до пълен обрат.

Седрик Нуози даде преднина на Алверка в 37-ата минута след центриране от левия фланг на Айзък Джеймс. В добавеното време на първата част Марези излезе сам срещу вратаря и вкара втори гол за гостите, но малко по-късно Фабио Роналдо върна едно попадение след технично отиграване с пета.

В началото на втората част ситуацията за Ещрела Амадора се влоши с червения картон на Пауло Морейра. В 59-ата минута домакините получиха дузпа, но резервата Кикаш я пропусна.

Снимки: Imago