Ещрела и Чернев с равен срещу португалски евробоец

Българинът Атанас Чернев изигра цял мач при нулевото равенство на клубния си Ещрела Амадора в гостуването на Санта Клара от 4-ия кръг на Лига Португал. Въпреки положителния резултат Ещрела все още няма победа от началото на сезона и се намира на само две точки от зоната на изпадащите. Санта Клара от своя страна стартира кампанията в предварителните кръгове на европейските клубни турнири, но местния шампионат се представи повече от посредствено до момента и това бе едва първата точка на отбора.

След паузата за националните отбори Ещрела Амадора ще приеме Витория (Гимараеш). Срещата е на 14-и септември (неделя).