  • 11 авг 2025 | 23:56
Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Атанас Чернев дебютира в португалското първенство. Българският защитник беше титуляр в двубоя на Ещрела Амадора срещу Ещорил, завършил 1:1, и се представи много силно. Чернев получи най-висока оценка от всички футболисти на гостите, а преди почивката с дълъг диагонален пас намери свой съотборник в противниковата половина и той беше фаулиран. Реферът първоначално вдигна червен картон на играча на Ещорил, но след това го отмени заради засада.

Чернев впечатли още в подготовката и затова не беше изненада, че днес получи доверието на старши треньора Жозе Фария. Ещрела Амадора влезе в мача като аутсайдер, но създаде по-чисти положения и в края можеше да съжалява, че не си тръгна с трите точки.

Ещорил, който през миналия сезон завърши на престижното 8-о място, поведе в 36-ата минута с попадение на Тиаго Паренте. Той засече подаване на свой съотборник от наказателното поле и прати топката в мрежата. Бернардо Шапо се опита да изчисти, но само улесни задачата на Паренте и той не сгреши.

През второто полувреме домакините не отправиха нито един точен изстрел, а Ещрела Амадора направи няколко опасни контри. В 75-ата минута Родриго Пиньо проби по левия фланг и центрира успоредно на голлинията към Янис Стойка, а привлеченият от Херманщат отблизо се разписа за 1:1.

