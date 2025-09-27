Чернев и Ещрела с победа в Португалия

Отборът на Ещрела Амадора, за който се състезава българският защитник Атанас Чернев, постигна убедителна победа в Лига Португал с 3:0 при домакинството срещу тима на АВС в срещата от 7-ия кръг на шампионата. Това бе първа победа за състава на българина, който се откъсна на три точки от “опасната зона”, докато днешният им съперник се закотви на дъното в класирането.

Чернев започна като титуляр и остана на терена до 87-ата минута, когато беше заменен от Исиар Драме.

И трите гола паднаха до почивката. Кикас откри в 21-ата минута, в 24-ата Янис Стойца покачи. Третото попадение отново бе дело на Кикас, като той се разписа във 2-рата минута на добавеното време на първата част.

След почивката нямаше нови голове, като главният съдия изгони двама футболисти – по един от всеки отбор. Първо, в 77-ата минута показа директен червен картон на Пауло Витор, а в заключителните десетина минути от срещата два пъти “в жълто” беше оцветен екзотичният мавритански трансфер Умар Нгом.

В следващия кръг, непосредствено преди паузата за националните отбори, Чернев и компания ще гостуват на Жил Висенте (4.10).