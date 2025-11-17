Популярни
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 6303
  • 17
Мачът с Турция, който загубихме с 0:2 в Бурса, за голямо съжаление също ще остане в историята. Не с хубави постижения, а с негативни неща. Атанас Чернев стана първият играч в историята на българския футбол, който вече има два автогола с националната фланелка. При това в два поредни мача, все загубени.

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Той порази собствената си врата, оформяйки крайното 0:4 при поражението ни в предишния мач от тези квалификации - гостуването на Испания. Единственият играч досега, за когото в някои статистики може да се срещне, че има два автогола, е Георги Димитров-Джеки. Истината обаче е, че и той няма, защото евентуалният втори негов автогол почти навсякъде не фигурира като такъв. Става дума за попадението на Република Корея срещу България на световното първенство в Мексико през 1986 г. Топката влиза в нашата врата след рикошета в крака на нашия тогавашен капитан, но ударът на корейския футболист е точен и за автор се води той. Иначе автогол покойният Георги Димитров има в контрола с Алжир през 1983 година, която побеждаваме с 3:2, припомня "Мач Телеграф".

Три поредни автогола за България

Единственият мач, в който нашият тим си е вкарвал два автогола, е през 1960 година. Тогава губим в контрола от Полша в Хожув с 0:4. Тогава собствената си врата поразяват двамата ни централни бранители - Димитър Костов-Яшко и Манол Манолов-Симолията.

