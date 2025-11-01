Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Каса Пиа
  3. Чернев и Ещрела триумфираха в луда голеада срещу бившия отбор на Краев в Португалия

Чернев и Ещрела триумфираха в луда голеада срещу бившия отбор на Краев в Португалия

  • 1 ное 2025 | 22:55
  • 780
  • 0
Чернев и Ещрела триумфираха в луда голеада срещу бившия отбор на Краев в Португалия

Българинът Атанас Чернев и клубният му Ещрела Амадора победиха тима на Каса Пиа с 5:3 в среща от 10-ия кръг на Лига Португал. С трите точки Чернев и компания не само, че изпревариха днешния си съперник, но и изплуваха над зоната на изпадащите.

Българинът бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Двубоят мина през много обрати, като бившият отбор на Андриан Краев удари първи в 34-ата минута с гол на Касиано. Чернев и компания обаче надигнаха глава и успяха да вкарат два набързо и да се оттеглят с аванс на почивката. Първо Кикас изравни в 36-ата минута, а в добавеното време Сидни Лопес Кабрал бе точен от дузпа.

Скоро след подновяването на играта домакините върнаха контрола над събитията и съумяха да възстановят отново равенството в 48-ата минута, когато Ияд Мохамед се разписа. В средата на втората част обаче гостите от Ещрела получиха правото да изпълнят още една дузпа и Сидни Лопес Кабрал вкара второто си попадение за вечерта в 65-ата минута.

Почти веднага след подновяването на играта падна гостите съумяха да реализират и четвърти гол, който ги доближи до попадата. Той бе дело на Пауло Морейра в 67-ата минута.

В заклщчителните минути гостите от Ещрела решиха всичко, след като в 85-ата минута Сидни Лопес Кабрал оформи своя хеттрик, а Жозе Фонте направи поражението на Каса Пиа една идея по-почетно.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Многото ротации не попречиха на Байерн за убедителна петнадесета поредна победа

Многото ротации не попречиха на Байерн за убедителна петнадесета поредна победа

  • 1 ное 2025 | 21:22
  • 11274
  • 47
Мората пропусна да накаже Наполи

Мората пропусна да накаже Наполи

  • 1 ное 2025 | 21:12
  • 5917
  • 1
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 8678
  • 40
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 10307
  • 159
Кошмарният старт на Фиорентина доведе до напускането на клубен директор

Кошмарният старт на Фиорентина доведе до напускането на клубен директор

  • 1 ное 2025 | 20:52
  • 666
  • 0
Ювентус надви Кремонезе в дебюта на Спалети, но показа слабости в края

Ювентус надви Кремонезе в дебюта на Спалети, но показа слабости в края

  • 1 ное 2025 | 23:41
  • 3604
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 119531
  • 343
Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

Ливърпул спря пропадането с успех над Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 23:56
  • 8678
  • 40
Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

Реал Мадрид отново показа класа преди визитата на “Анфийлд”

  • 1 ное 2025 | 23:57
  • 10307
  • 159
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 12299
  • 14
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 18958
  • 48
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 47371
  • 77