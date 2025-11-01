Чернев и Ещрела триумфираха в луда голеада срещу бившия отбор на Краев в Португалия

Българинът Атанас Чернев и клубният му Ещрела Амадора победиха тима на Каса Пиа с 5:3 в среща от 10-ия кръг на Лига Португал. С трите точки Чернев и компания не само, че изпревариха днешния си съперник, но и изплуваха над зоната на изпадащите.

Българинът бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Двубоят мина през много обрати, като бившият отбор на Андриан Краев удари първи в 34-ата минута с гол на Касиано. Чернев и компания обаче надигнаха глава и успяха да вкарат два набързо и да се оттеглят с аванс на почивката. Първо Кикас изравни в 36-ата минута, а в добавеното време Сидни Лопес Кабрал бе точен от дузпа.

Скоро след подновяването на играта домакините върнаха контрола над събитията и съумяха да възстановят отново равенството в 48-ата минута, когато Ияд Мохамед се разписа. В средата на втората част обаче гостите от Ещрела получиха правото да изпълнят още една дузпа и Сидни Лопес Кабрал вкара второто си попадение за вечерта в 65-ата минута.

Почти веднага след подновяването на играта падна гостите съумяха да реализират и четвърти гол, който ги доближи до попадата. Той бе дело на Пауло Морейра в 67-ата минута.

В заклщчителните минути гостите от Ещрела решиха всичко, след като в 85-ата минута Сидни Лопес Кабрал оформи своя хеттрик, а Жозе Фонте направи поражението на Каса Пиа една идея по-почетно.