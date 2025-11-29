Спалети: Йълдъз може да донесе победа от нищото

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети засипа с похвали Кенан Йълдъз, който отбеляза двете попадения за победата на тима с 2:1 над Каляри. Той също така коментира контузията на Душан Влахович, който беше принудително заменен още през първото полувреме на мача.

Йълдъз върна Ювентус към победите в Серия "А"

„Излязохме плахи на терена, като играхме механично. Очаквахме повече както от играчите, така и от мен. Впоследствие започнахме да търсим ситуации и отигравания, които са на нивото на Ювентус. След допуснатия гол тимът започна да играе и заслужено спечелихме. Йълдъз има качествата на шампион и на истинска „десетка“, като може да донесе победа от нищото. В основата на схемата ни е нуждата да му даваме свобода да създава и да се движи. Той е на топ ниво, даже на екстра топ ниво.

Влахович? Той се контузи, като разтегна мускул. Мислех да го използвам още срещу Бодьо/Глимт, а днес реших да го пусна в игра. След като се върнахме от Норвегия, не му позволихме да тренира. Според мен той търсеше мощни удари, но не намираше топката достатъчно често. Това колебание е причината за всичко, което се случи. Предстоящото гостуване на Наполи? Представям си щастието, което ще изпитам при завръщането ми там. Не знам как ще ме посрещнат феновете, но не изпитвам притеснения относно това“, коментира Спалети пред DAZN след двубоя.

