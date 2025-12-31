Популярни
  Борнемут
  2. Борнемут
  Ираола: Трябваше да водим на почивката

Ираола: Трябваше да водим на почивката

  • 31 дек 2025 | 06:29
  • 893
  • 0

Мениджърът на Борнемут Андони Ираола остана със смесени чувства след равенството 2:2 при гостуването на Челси в мач от 19-ия кръг на Премиър лийг.

„Изиграхме страхотно първо полувреме и беше разочароващо, че резултатът на почивката беше 2:2, тъй като създадохме пет или шест чисти голови положения. Нашите шансове бяха по-чисти", сподели Ираола.

Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси
Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

"Не може да се каже, че сме оцелели и сме спечелили точка на „Стамфорд Бридж“. Ключовите ситуации не се развиха в наша полза. Много се гордея с представянето на играчите, видях как всички се бориха със себераздаване. Трябва да продължим да показваме такава игра, като същевременно се стараем да не допускаме подобни голове“, добави испанският специалист.

След изиграването на 19 мача Борнемут има актив от 23 точки и заема 15-о място в класирането.

Снимки: Gettyimages

