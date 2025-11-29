Ювентус с опит да доближи зона "Европа"

Ювентус ще посрещне Каляри в мач от италианската Серия А на 29 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 19:00 часа на стадион "Алианц Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от съдията Валерио Крецини, който ще следи за спазването на правилата в този сблъсък от италианското първенство.

Ювентус заема седмата позиция в класирането на Серия А с 20 точки от изиграните 12 мача, като "бианконерите" са отбелязали 15 гола и са допуснали 11. Торинският гранд се намира в средата на таблицата, но победа в този двубой би им дала възможност да се приближат до зоната, даваща право на участие в европейските турнири. От своя страна, Каляри е на 14-то място с 11 точки от същия брой срещи, като сардинците имат 12 отбелязани и 17 допуснати гола. Гостите се намират на безопасно разстояние от зоната на изпадащите, но всяка точка е ценна в борбата за оставане в елита.

Ювентус идва след победа с 3:2 срещу норвежкия Бодьо/Глимт в Шампионската лига на 25 ноември 2025 г. Преди това "бианконерите" завършиха наравно 1:1 с Фиорентина в Серия А (22.11.2025), както и 0:0 в градското дерби с Торино (08.11.2025). В Шампионската лига отборът записа равенство 1:1 срещу португалския Спортинг (Лисабон) на 4 ноември, а преди това победи Кремонезе с 2:1 в първенството (01.11.2025). Каляри, от своя страна, идва след зрелищно равенство 3:3 с Дженоа в последния си мач от Серия А (22.11.2025). Преди това сардинците завършиха 0:0 с Комо (08.11.2025), загубиха с 2:0 от Лацио (03.11.2025) и с 2:1 от Сасуоло (30.10.2025), а на 26 октомври записаха равенство 2:2 с Верона. Ювентус е без победа в последните три мача от първенството, докато Каляри не е печелил в последните пет срещи.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ювентус има предимство с две победи, две равенства и без загуба. Последната среща между тях се състоя на 23 февруари 2025 г., когато "бианконерите" победиха с 1:0 като гости в мач от Серия А. Преди това, на 17 декември 2024 г., Ювентус разгроми Каляри с 4:0 в двубой от Купата на Италия. На 6 октомври 2024 г. двата отбора завършиха наравно 1:1 в Торино в мач от първенството, а на 19 април 2024 г. резултатът беше 2:2 в Каляри. На 11 ноември 2023 г. Ювентус победи с 2:1 в домакински мач от Серия А. Историята показва, че торинци имат превес в директните сблъсъци, особено когато играят на своя стадион.

Душан Влахович е звездата на Ювентус в предстоящия мач. Сръбският нападател е основната голова заплаха за "бианконерите" и ще търси да подобри головата си сметка срещу Каляри. С неговата физическа мощ и прецизни завършващи удари, Влахович представлява постоянна опасност за противниковите защити. От другата страна, Себастиано Еспозито е ключовият играч за Каляри. Младият италиански нападател, роден през 2002 г., показва добра форма през сезона и ще бъде основната надежда на сардинците за гол на "Алианц Стейдиъм". Неговата техника и усет към гола могат да създадат проблеми на защитата на домакините.