Световен шампион с Италия се бори с деформация на краката

Бившият италиански национал Джанлука Дзамброта претърпя операция на левия крак. Световният шампион от 2006 г. и бивш играч на Ювентус и Милан напусна клиниката в Болоня, където миналата седмица бе подложен на процедура за корекция на варусна деформация. Това е деформация, при която краката добиват форма на буквата „О“.

Дзамброта веднага се обърна към последователите си в Инстаграм, като публикува снимка с патерици, благодари на всички за подкрепата и добави: „Бавно, но право напред…“

Медиите по-рано съобщиха, че лекарите се чудели как изобщо той може да ходи.

Процедурата, на която е бил подложен Дзамброта, се нарича остеотомия. Футболистът я описа съвсем просто: „На практика ми изправят краката, като ми изрязват малки парчета кост отгоре и отдолу, а след това поставят пластини.“

Това е превантивна операция, целяща да отложи възможно най-дълго поставянето на тотална протеза, за която той казва, че „ще трябва да бъде поставена след няколко години“.

Иначе Дзамброта започва кариерата си през 1994 г. и играе до 2014 г. Най-големите си успехи постига с Ювентус, Милан и Барселона. За националния отбор на Италия играе от 1999 до 2010 г. Освен световната титла, той печели и сребро на Евро 2000.