  2. Бодьо/Глимт
  3. Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

  • 25 ное 2025 | 21:15
  • 1092
  • 0
Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

Отборите на Бодьо/Глимт и Ювентус играят при резултат 0:0 в изключително важен мач от 5-ия кръг на Шампионската лига.

Домакините залагат на Каспер Хьог, Оле Бломберг и Исак Мата в атака. В средата на терена ще действат Патрик Берг, Хакон Евйен и Сондре Фет.

Лучано Спалети пък е направил доста промени в състава си. Той излиза с Лоик Опенда на върха на атаката, който ще бъде подкрепян от Фабио Мирети и Франсиско Консейсао в предни позиции. В средата на терена започват Василие Аджич и Мануел Локатели, а на крилата ще бъдат Андреа Камбиазо и Уестън Маккени.

Бодьо: Хайкин, Свьолд, Бьортуфт, Алеесами, Бьоркан, Евйен, Берг, Фет, Мата, Хьог, Бломберг

Юве: Перин, Калюлю, Кели, Копмайнерс, Маккени, Локатели, Аджич, Камбиазо, Консейсао, Мирети, Опенда

