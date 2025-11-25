Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

Отборите на Бодьо/Глимт и Ювентус играят при резултат 0:0 в изключително важен мач от 5-ия кръг на Шампионската лига.

Домакините залагат на Каспер Хьог, Оле Бломберг и Исак Мата в атака. В средата на терена ще действат Патрик Берг, Хакон Евйен и Сондре Фет.

Slik starter Glimt mot Juventus 💪 pic.twitter.com/ngZFCOsHnU — FK Bodø/Glimt (@Glimt) November 25, 2025

Лучано Спалети пък е направил доста промени в състава си. Той излиза с Лоик Опенда на върха на атаката, който ще бъде подкрепян от Фабио Мирети и Франсиско Консейсао в предни позиции. В средата на терена започват Василие Аджич и Мануел Локатели, а на крилата ще бъдат Андреа Камбиазо и Уестън Маккени.

✍🏻 Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da mister Spalletti per la sfida di questa sera in Champions League 📜#BodoJuve #UCL pic.twitter.com/SYMDLQc5SZ — JuventusFC (@juventusfc) November 25, 2025

Бодьо: Хайкин, Свьолд, Бьортуфт, Алеесами, Бьоркан, Евйен, Берг, Фет, Мата, Хьог, Бломберг

Юве: Перин, Калюлю, Кели, Копмайнерс, Маккени, Локатели, Аджич, Камбиазо, Консейсао, Мирети, Опенда