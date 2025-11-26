Студ забави излитането на Ювентус от Норвегия

Популярни
  26 ное 2025 | 14:28
Играчите на Ювентус имат проблеми да се приберат в Торино. Вчера “бианконерите” записаха първа победа в Шампионската лига за сезона, след като спечелиха с 3:2 при гостуването си на Бодьо/Глимт след късен гол.

Тази сутрин Бодьо, който се намира над Северния полярен кръг, се събуди с нов сняг, а летището беше замръзнало. Полетът на Ювентус бе отложен засега с час и половина, но няма гаранции, че самолетът ще може да излети според новия график. Редица полети от местното летище бяха отложени.

Снимки: Imago

