Спалети: Видях щастливи лица в съблекалнята

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети остана доволен след първата победа на тима в Шампионската лига през този сезон. "Бианконерите" страдаха, но измъкнаха трудно 3:2 в гостуването си на Бодьо/Глимт. Този успех обаче бе важен в битката за класиране на елиминациите. Той призна, че след мача е видял щастливи лица в съблекалнята и изглежда с тази победа е паднал тежък товар от раменете на играчите.

„Отборът игра открит и атакуващ футбол, което на моменти беше трудно, тъй като Бодьо/Глимт играе с наистина впечатляващи подавания и бързина на мисълта на този терен. Това донякъде ни беше сплашило, гледайки предишните им домакински мачове. През първото полувреме не се възползвахме от някои доста лесни ситуации, а след почивката те удвоиха усилията си и ни притиснаха. Това е важна победа, която момчетата заслужиха, и я посвещаваме на себе си и на феновете, които пропътуваха целия път, за да ни гледат тук", започна Спалети.

Геният на Йълдъз вдъхнови Ювентус за инфарктен успех в Норвегия

Някои от първоначалните решения на Спалети предизвикаха учудване, но играчите, които влязоха от резервната скамейка, особено Кенан Йълдъз и Джонатан Дейвид, се оказаха решаващи.

„Не става въпрос само за избора, а и за това да се гарантира развитието на целия състав. Тази вечер съм щастлив, защото в съблекалнята видях щастливи лица, или поне по-спокойни, защото играчите също са хора и страдат, когато нещата не вървят добре. Не е както някои предполагат, че са безразлични“, допълни специалистът.

Изкуственият терен в Бодьо е препъвал много отбори в Европа през последните години, като най-известният случай е загубата на Рома с 1:6 тук.

„Отборът продължи да атакува постоянно, имаше добри комбинации и периоди на силна игра. Всички са изпитвали трудности тук. Всички ни казваха, че усещането е сякаш домакините се движат два пъти по-бързо, че дишат по-леко в този климат и че има много трудности“, продължи Спалети.

Той похвали и психическата устойчивост, която отборът показа в този мач.

„Отборът определено усеща този облак над себе си от всичко, което се говори. Играчите нямат свободата да взимат решения и да играят своята игра. И тук имаше проблеми и позволихме на Бодьо/Глимт да се върне в мача, а можехме да го избегнем. Играчите трябва да израснат по отношение на вярата и смелостта. Нуждаем се от тази допълнителна стъпка както в манталитета, така и в тренировките, защото ни липсва правилното темпо по време на заниманията. Няколко играчи не са напълно готови или във форма и трябва да постигнем това в реална мачова ситуация, а не в неутралната среда на тренировките, защото тази бързина на мисълта и движението се нуждае именно от такъв сценарий“, завърши Спалети.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages