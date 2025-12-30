Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Важен защитник пропуска следващите мачове на Лийдс

Важен защитник пропуска следващите мачове на Лийдс

  • 30 дек 2025 | 23:02
  • 253
  • 0

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке потвърди, че защитникът Джо Родън ще отсъства няколко седмици поради контузията в глезена, получена срещу Съндърланд (1:1) в неделя. Съотборникът на българския национал Илия Груев е един от важните футболисти в състава.

Националът на Уелс ще пропусне първи шампионатен мач от повече от две години - от октомври 2023 г. срещу Ливърпул на Нова година, след като е играл в 104 поредни мача. Той се доближаваше до серията от 113 поредни мача от първенството на легендата на Лийдс Норман Хънтър между 1962 и 1965 г.

“Джо със сигурност ще пропусне мача с Ливърпул. Диагнозата е по-добра, отколкото се опасявахме веднага след мача. Не изглеждаше добре, но оценката е контузия на връзките на глезена и обикновено при такава контузия човек би отсъствал около три седмици. Реалистично е той да пропусне следващите три мача от лигата, включително и мача за ФА Къп, и се надяваме, че след това ще го имаме обратно“, коментира Фарке.

Германецът каза, че Себастиан Борнау, Сам Байръм и Джеймс Джъстин са претенденти да заменят Родън в централна защита с трима играчи, като не изключи възможността да промени успешната си формация 3-5-2 на „Анфийлд“.

“Родън е впечатляващ в продължение на много месеци. Той е качествен играч и ключов за нас, така че винаги е малко сложно, но понякога не можеш да избираш. Понякога е полезно просто да пуснеш играч във водата и много често, ако е подготвен, може да докаже, че може да плува веднага и това е шанс в момента за друг играч да играе на тази позиция. Или може би, ако променим формацията си, за допълнителен полузащитник или офанзивен играч да покаже добро представяне и аз не се оплаквам твърде много. Трябва да се адаптираме към ситуацията”, добави наставникът на Лийдс.

Снимки: Imago

