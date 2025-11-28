Миралем Пянич приключва с кариерата си, но остава във футбола

Бившият полузащитник на Рома и Ювентус Миралем Пянич е взел решение да сложи край на състезателната си кариера на 35-годишна възраст. Новината идва малко след като бяха опровергани слуховете за евентуалното му завръщане при “бианконерите”.

Според информация на TMW Пянич е решил да се оттегли от професионалния футбол и в момента учи, за да стане футболен агент. Бившият босненски национал все още не е коментирал публично тези твърдения.

Пянич остана без клуб след края на сезон 2024-25, когато изтече договорът му с ЦСКА (Москва), където прекара една година.

Наскоро се появиха спекулации, че той планира завръщане в Ювентус под някаква форма, след като в интернет бяха публикувани негови снимки от тренировъчната база на клуба. Експертът на Football Italia Алфредо Педула, обаче обясни, че посещението е било единствено с цел да се види с бивши съотборници и приятели.

В хода на своята кариера Пянич е записал общо 780 официални мача за клубните си отбори и националния тим на Босна и Херцеговина. От тях 665 са на клубно ниво, а 115 са с националната фланелка.

Най-силните години на Пянич преминаха в Серия А. Между 2011 и 2016 г. той изигра пет сезона с екипа на Рома, записвайки 185 двубоя и 30 попадения. След това последваха четири сезона в Ювентус до 2020 г., където натрупа още 178 участия във всички турнири и отбеляза 22 попадения.

След това халфът стигна дори до Барселона, за който регистрира 30 участия.