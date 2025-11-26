Дел Пиеро отличи Йълдъз и посочи какво трябва да подобри Ювентус

Легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро анализира драматичната победа на тима с 3:2 като гост на Бодьо/Глимт в Шампионската лига. Той отличи силното включване в двубоя на резервата Кенан Йълдъз и даде съвети на „Старата госпожа“ как може да подобри колебливите си изяви през сезона.

„Това беше смело представяне, защото мачът определено беше труден заради метеорологичните условия. Освен, че имаше студ и сняг, теренът беше изкуствен, с което играчите не са свикнали. Също така Бодьо/Глимт са решителен отбор, който наранява противника си като домакин. Те не показват с много неща, но ги правят добре и на максимум. Ювентус пък трябват да демонстрира характер в моментите, в които е необходимо. За тях е ключово да преобърнат сезона. Пристигането на Лучано Спалети им даде емоционален тласък, но той трябва да бъде подкрепен на терена с големи победи. Има мачове, които трябва да спечелиш дори когато не играеш добре. Този двубой беше един от тях.

Когато играеш в атака, имаш нужда от бързи топки, които да пробият защитата, без да се правят 18 паса в изграждането на играта, за да не дадеш на опонента възможност да се стабилизира. Ако имат желанието да вкарат талантливи играчи в ситуации един срещу един, това трябва да става бързо. Също така е важно имат солидност в защита в първите 30 минути. Ювентус все още нямат ясен стартов състав. Когато видяхме, че Душан Влахович, Кенан Йълдъз и Кефрен Тюрам бяха резерви, това определено беше знак, че футболистите с по-малко игрово време получават шанс за изява.

Има някои малки знаци, като беше важно да се спечели този мач. Предвид развоя на мача, при по-малко късмет Ювентус можеха да изостават с повече през първото полувреме, а преди победния гол можеха да загубят двубоя. Успехът е важен знак, защото носи три точки, но също така е от голямо значение и за мотивацията, от която имат нужда в момента. Кенан Йълдъз донесе блясък и опасност. Той остоянно представляваше заплаха, а това е ситуация, в която Ювентус трябва да поставят своите съперници по-често, но не го видяхме през първата част. Йълдъз обаче ме накара да почувствам, че опонентите можеха да допуснат голове във всеки един момент.

През второто полувреме целият състав на Юве изглеждаше по-добре, но да имаш играч като Йълдъз, който може да преодолее своя пазач и да направи разликата, е предимство за всички. Така се чувстваш по-силен и усещаш, че можеш да излезеш и да победиш. Сега се наслаждаваме на успех, който дойде с много характер и решителност. Втората част беше перфектна, ала с големи „но“-та“, коментира Дел Пиеро в студиото на „Скай Спорт Италия“.

