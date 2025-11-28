Артета: Челси има изключително качество в атака, много от контузените ни са близо до завръщане

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди неделното дерби с Челси. “Артилеристите” са на върха в класирането в Премиър лийг, а вече еднолично и в Шампионската лига, след като спечели с 3:1 с впечатляваща игра срещу Байерн (Мюнхен).

“След като победихме Тотнъм, трябваше да покажем добра игра срещу Байерн (Мюнхен), направихме го. Не ме изненадва добрата форма на отбора, но трябва да можеш да се представяш по начина, по който те се представяха индивидуално през дългите периоди от играта срещу опонентите ни. Това е много трудно.

Сега трябва да преминем към следващия мач. Мачът с Челси е голям мач, това е голямо лондонско дерби. Те са в наистина добра форма и имат изключително качество в атака. Знаем предизвикателството и възможността, която имаме в неделя, така че сме напълно готови”, започна испанецът.

Дали Челси е основна заплаха за титлата във Висшата лига? Всички сме там. Те са там, защото напълно заслужават всичко, което направиха през последните няколко години. Дали тази среща е най-важната ни досега? За нас е така, защото това е следващият мач. Живеем в настоящето и даваме най-добрата възможна подготовка, за да спечелим мача“.

Испанецът бе запитан за контузените в отбора: “Утре имаме още един ден, така че нека видим как са всички утре. Все още трябва да изчакаме изследванията на Габриел Магаляеш, не знам дали ще може да играе преди края на годината, но съм сигурен, че няма да е контузен чак толкова дълго, особено заради начина, по който той приема всяка контузия.

Габриел Жезус отсъства от 11 месеца. Трябва да се наблюдава прогреса му и да се види как ще реагира тялото му. Хубавото е, че е много близо до завръщане. Позитивни сме и за Гьокереш. Леaндро Тросар има още един тест днес. Ще трябва да видим как се чувства".

"Играхме мач при закрити врати вчера, да. Габриел Жезус и Итън Нуанери също искаха няколко минути, така че се възползвахме от възможността за играчи, които искаха да се покажат. Беше много позитивно", каза още Артета.

Снимки: Imago