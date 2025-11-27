Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

Отборът на Арсенал, воден от Микел Артета, продължи блестящата си форма през сезона, след като победи Байерн Мюнхен с 3:1 в Шампионската лига. Голове на Юриен Тимбер, Нони Мадуеке и Габриел Мартинели донесоха на „артилеристите“ една от най-големите им победи за сезона срещу отбор, който до този момент бележеше голове за удоволствие. Това беше първо поражение за Байерн Мюнхен през кампанията и то дойде срещу лидера във Висшата лига Арсенал.

Въпреки доминацията на „артилеристите“ и тяхната паметна победа срещу германския шампион, халфът на Байерн Мюнхен Йошуа Кимих смята, че Арсенал не е най-добрият отбор, срещу който е играл през сезона. Германският полузащитник изненадващо определи Пари Сен Жермен като много по-добър отбор от Арсенал, имайки предвид, че френският тим загуби от Байерн.

Кимих направи не до там ласкаво изказване за английския тим, въпреки победата на лондончани над баварците, отговаряйки на въпрос дали Арсенал е най-добрият отбор, срещу който се е изправят Байерн през този сезон.

„Не, не мисля така. Смятам, че ПСЖ беше най-трудният съперник, особено заради начина, по който играят футбол. Арсенал е напълно различен. Те разчитат на статични положения. Обичат да играят с дълги топки, обичат да се борят за вторите топки, беше напълно различен мач. Срещу ПСЖ мачът е повече футболен. Днес не ставаше толкова въпрос за футбол, а за управление на играта, повече за единоборства. Победата им беше напълно заслужена, но трябва да си извлечем поуки от този мач,“ смята Кимих.

Това е изненадващо твърдение от страна на Кимих, като се има предвид, че това беше първата загуба за Байерн през сезона след 17 победи в 18 изиграни мача. Арсенал демонстрира своята доминация на „Емирейтс Стейдиъм“ и надигра Байерн Мюнхен във всички аспекти на играта. Преди големия сблъсък в Шампионската лига този мач беше определян като среща между два от най-добрите отбори в Европа, предвид тяхната форма и позиции.

Следвай ни:

Снимки: Imago