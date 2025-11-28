Познайте кой ще властва в Англия и може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

Зрелищен сблъсък в Англия – първият и вторият в класирането се изправят един срещу друг в лондонско дерби. Арсенал имат преднина от 6 точки и шанс да нанесат директен удар по най-близкия си преследвач. Челси е в серия от три поредни победи във Висшата лига и то без да допусне гол.

Преди този двубой и двата тима записаха впечатляващи успехи срещу класни съперници в Шампионската лига, като "топчиите" сразиха Байерн (Мюнхен), а Челси буквално унижи Барселона. Въпреки това проблемите в състава на “артилеристите” с контузени играчи продължават.

Дали Челси ще стопи разликата, или Арсенал ще затвърди лидерската си позиция? Предстои да разберем в неделя от 18:30.

Ние ви каним да се включите в нашата безплатна игра за 65-инчов 4K Ultra HD телевизор!

Регистрирайте се в нашата платформа, попълнете 6 ключови прогнози и изпратете своята заявка преди първия съдийски сигнал. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

И това не е всичко — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до ексклузивни спортни сувенири — всяко участие е шанс за голяма печалба!