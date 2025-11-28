Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Коул Палмър е готов да започне в дербито с Арсенал

Коул Палмър е готов да започне в дербито с Арсенал

  • 28 ное 2025 | 16:13
  • 228
  • 0

Една от най-големите звезди на Челси - Коул Палмър, е напълно готов да се завърне в игра за лондонското дерби с Арсенал. Новината потвърди мениджърът на “сините” Енцо Мареска. Преди седмица италианецът разкри, че Палмър е счупил пръст на левия си крак при битов инцидент и ще пропусне следващата седмица, което означаваше, че няма да играе с Бърнли, Барселона и Арсенал. Английският национал обаче поднови тренировки още преди двубоя с каталунците, а сега е готов да се завърне в игра за първи път от двубоя с Манчестър Юнайтед на 20 септември.

“Той е на разположение и е готов да започне. Всички сме щастливи, но най-важното е, че Коул е щастлив, защото един футболист иска да играе мачове и да участва в тренировките всеки ден. Той е най-добрият ни играч, радваме се, че се завърна, трябва да му дадем време да бъде на 100%. Справяше се фантастично преди и няма съмнение, че ще се справя много добре и в бъдеще”, заяви Мареска на днешната си пресконференция.

Запитан дали при победа Челси ще влезе в битката за титлата, италианецът отговори: “Твърде рано е, независимо дали спечелим, или не. Все още е краят на ноември, остават още пет, шест месеца. По-важно е какво ще се случи през февруари и март, след което ще видим дали можем да постигнем нещо важно”.

“Арсенал се защитава фантастично. Всеки отбор се затруднява не само да им вкарва голове, но дори да създава положения пред вратата им”, добави Мареска по отношение на това защо лидерът в Премиър лийг е толкова труден за побеждаване.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал

Скандал на мача на Щутгарт, играч на Го Ахед се подигра с физически дефект на немски национал

  • 28 ное 2025 | 13:38
  • 1843
  • 1
Съотборник контузи Иско по нелеп начин

Съотборник контузи Иско по нелеп начин

  • 28 ное 2025 | 12:57
  • 853
  • 0
Треньорът на ПАОК съжалява за пропуснатата победа над Бран в Лига Европа и за късното влизане на Десподов

Треньорът на ПАОК съжалява за пропуснатата победа над Бран в Лига Европа и за късното влизане на Десподов

  • 28 ное 2025 | 12:30
  • 897
  • 1
Съперници на Португалия могат да съдят ФИФА заради лекото наказание на Кристиано Роналдо

Съперници на Португалия могат да съдят ФИФА заради лекото наказание на Кристиано Роналдо

  • 28 ное 2025 | 12:25
  • 6944
  • 7
Компани говори за изводите от загубата с Арсенал и защити Нойер и Упамекано

Компани говори за изводите от загубата с Арсенал и защити Нойер и Упамекано

  • 28 ное 2025 | 11:47
  • 1067
  • 0
Заради отказан шпалир: наказаха цял отбор и президента на клуба

Заради отказан шпалир: наказаха цял отбор и президента на клуба

  • 28 ное 2025 | 11:27
  • 8146
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 5457
  • 13
Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

Локомотив (Сф) 0:0 Арда, опасен удар на Карагарен

  • 28 ное 2025 | 16:30
  • 6597
  • 5
11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

11-те на Локомотив (Пловдив) и Монтана

  • 28 ное 2025 | 16:19
  • 856
  • 0
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 13145
  • 17
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 8766
  • 5
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 2602
  • 0