Коул Палмър е готов да започне в дербито с Арсенал

Една от най-големите звезди на Челси - Коул Палмър, е напълно готов да се завърне в игра за лондонското дерби с Арсенал. Новината потвърди мениджърът на “сините” Енцо Мареска. Преди седмица италианецът разкри, че Палмър е счупил пръст на левия си крак при битов инцидент и ще пропусне следващата седмица, което означаваше, че няма да играе с Бърнли, Барселона и Арсенал. Английският национал обаче поднови тренировки още преди двубоя с каталунците, а сега е готов да се завърне в игра за първи път от двубоя с Манчестър Юнайтед на 20 септември.

“Той е на разположение и е готов да започне. Всички сме щастливи, но най-важното е, че Коул е щастлив, защото един футболист иска да играе мачове и да участва в тренировките всеки ден. Той е най-добрият ни играч, радваме се, че се завърна, трябва да му дадем време да бъде на 100%. Справяше се фантастично преди и няма съмнение, че ще се справя много добре и в бъдеще”, заяви Мареска на днешната си пресконференция.

Запитан дали при победа Челси ще влезе в битката за титлата, италианецът отговори: “Твърде рано е, независимо дали спечелим, или не. Все още е краят на ноември, остават още пет, шест месеца. По-важно е какво ще се случи през февруари и март, след което ще видим дали можем да постигнем нещо важно”.

“Арсенал се защитава фантастично. Всеки отбор се затруднява не само да им вкарва голове, но дори да създава положения пред вратата им”, добави Мареска по отношение на това защо лидерът в Премиър лийг е толкова труден за побеждаване.

Снимки: Gettyimages