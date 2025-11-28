Мадуеке за завръщането си на „Стамфорд Бридж“: Мач като всеки друг

След победата на Арсенал над Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига (3:1) в сряда, Нони Мадуеке говори пред журналисти за завръщането си на „Стамфорд Бридж“, за да се изправи срещу Челси – клуб, който той представляваше, преди да премине при „артилеристите“ през лятото.

Мадуеке подхожда към мача от 13-ия кръг на Висшата лига, насрочен за неделя, с прагматизъм и професионализъм, поставяйки колективните цели на Арсенал над всякакви лични чувства.

„За мен това е мач като всеки друг. Честно казано, фокусът не е върху мен, а върху Арсенал, който трябва да спечели още три точки за първенството и да се доближи до целта си. Така виждам нещата“, заяви играчът.

„Приемът може би ще бъде малко враждебен, или може би не, но аз съм професионален футболист. Играл съм във всякакви среди, така че не мисля, че нещо може да ме дестабилизира. Просто ще се концентрирам върху задачата си“, заключи Мадуеке.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages