В Арсенал се надяват на добри новини преди дербито с Челси

В щаба на Арсенал се надяват на добри новини за състоянието на нападателя Леандро Тросар, който напусна принудително терена с мускулна травма при триумфа с 3:1 над Байерн Мюнхен в Шампионската лига, съобщават местните медии. Медицинският щаб на "артилеристите" ще проведе допълнителни изследвания, за да установи сериозността на контузията на Леандро Тросар преди гостуването на Челси във Висшата лига. Белгиецът, който се намираше в отлична голова форма след попаденията си срещу Съндърланд и Тотнъм, не успя да довърши мача, след като усети болка в прасеца по време на динамичното първо полувреме срещу баварците.

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Сега „артилеристите“ ще направят обстоен преглед на Тросар на фона на опасенията, че той може да отсъства от терените няколко седмици. След победата над германския шампион мениджърът Микел Артета заяви: „За Лео все още не знаем каква е степента на контузията. Той каза, че е усетил нещо. Очевидно не искахме да поемаме никакви рискове.“

Лондончани вече се сблъскаха със сериозни проблеми с контузени играчи през този сезон, като за различни периоди отсъстваха ключови фигури като Мартин Йодегор (с проблеми в рамото и коляното), Виктор Гьокереш, Габриел Магаляеш, Нони Мадуеке, Габриел Мартинели и Кай Хавертц.

Артета: Този мач изискваше от нас да играем на различно ниво

Въпреки това, фактът, че отборът поддържа отлична форма във всички турнири и оглавява класирането както в Премиър лийг, така и в Шампионската лига, говори красноречиво за дълбочината на състава.

Артета все още се надява, че ще може да разчита на нападателите Гьокереш и Хавертц за предстоящото дерби срещу втория в класирането Челси. Гьокереш е извън игра от 1 ноември, когато получи мускулна травма, след като отбеляза първия гол при победата с 2:0 над Бърнли. Хаверц пък не е играл от мача на откриването на сезона срещу Манчестър Юнайтед, когато контузи коляното си и се наложи да претърпи лека хирургическа интервенция.

Според информациите, в сряда двамата, заедно с централния защитник Габриел, са преминали нови скенерни изследвания, за да се определи по-ясен срок за тяхното възстановяване. По време на пресконференцията си във вторник Артета подчерта, че именно тези резултати ще покажат дали Гьокереш и Хаверц имат реален шанс да играят през уикенда. Очаква се той да даде повече яснота за състоянието им в петък.

Тиери Анри: Време е играчите на Арсенал да започнат да се държат като фаворити за титлата

Първоначалните прогнози за Габриел бяха, че ще отсъства поне месец заради травма в бедрото, получена по време на приятелската среща на Бразилия със Сенегал, завършила 2:0. Защитникът беше на терена снощи, за да поздрави съотборниците си след успеха над Байерн, но не се очаква скорошното му завръщане в игра.

В последно време съставът на Арсенал беше подсилен със завръщането на капитана Йодегор, който влезе като резерва срещу Байерн, както и на крилата Мадуеке и Мартинели, които се разписаха в същия мач.

