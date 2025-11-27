Популярни
Артета: Този мач изискваше от нас да играем на различно ниво

  • 27 ное 2025 | 05:49
Артета: Този мач изискваше от нас да играем на различно ниво

Микел Артета разкри какво му е харесало най-много от победата на Арсенал с 3:1 над Байерн (Мюнхен) в срещата от 5-ия кръг в основната схема на Шампионската лига.

„Вероятно общото ниво на игра и как доминирахме. Този мач изискваше от нас да играем на различно ниво, а играчите показаха изключително индивидуално представяне“, каза Артета.

Благодарение на победата „артилеристите“ оглавиха еднолично временното класиране на основната схема. Дори само равенството в следващия кръг ще им бъде необходимо, за да запазят лидерската си позиция преди новогодишната пауза в европейските клубни турнири.

„Това ще даде на играчите още повече увереност. Направихме няколко промени и играчите играха невероятно. Много съм доволен. Мисля, че играхме брилянтно“, каза още Артета.

