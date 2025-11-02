Популярни
  ПАОК
  2. ПАОК
  Десподов с асистенция за нова голяма победа на ПАОК

  2 ное 2025
Отборът на ПАОК , с Кирил Десподов в състава си, записа четвърта поредна победа на сметката си в гръцката Супер лига и общо шеста във всички турнири, след като разби с 5:0 Пансерайкос в гостуването си от 9-ия кръг. Българският национал бе титуляр за солунчани и имаше основна вина за първия гол. Той престоя на терена 69 минути, преди да бъде заменен.

Гостите откриха резултата още в 3-тата минута, когато центриране на Десподов принуди Аристотелис Карасалидис нещастно да изпрати топката в собствената си мрежа за 0:1.

Десет минути по-късно ПАОК направи задачата си още по-лесна, стигайки до второ попадение. Тейлър получи пас от Константелиас, центрира отляво, а Магомед Оздоев с мощен удар направи резултата 0:2.

В 73-тата минута Оздоев отново намери пътя към гола. След центриране на Иванушец отдясно, руският халф с точен изстрел направи резултата 0:3.

В 81-ата минута дойде ред и на Йоргос Якумакис да се запише сред голмайсторите. Тайсон центрира, а гръцкият нападател с плонж оформи 0:4.

В 89-ата минута новопоявилият се Алесандро Бианко отбеляза може би най-красивия гол в мача. С превъзходен силен фалцов удар извън наказателното поле италианецът изпрати топката в ъгъла на вратата на Тиналини, оформяйки крайното 0:5.

С този успех ПАОК отново си върна лидерската позиция в таблицата с 23 точки, изпреварвайки с 1 Олимпиакос. Пансерайкос пък е на 13-тото място с 5 точки.

