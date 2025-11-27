Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе спечели наградата Играч на седмицата в Шампионската лига, събирайки най-голям фенски вот след изиграването на всички мачове от петия кръг на основната фаза на турнира. За него това е втори седмичен приз през този сезон в ШЛ, след като беше избран за номер 1 и във втория кръг.

Мбапе беше в основата на зрелищния успех на Реал Мадрид с 4:3 в гостуването на Олимпиакос, след като отбеляза всички четири гола на своя тим. Така французинът се затвърди като водещ реализатор в ШЛ през този сезон със своите девет попадения в пет двубоя. Негов подгласник за седмичния приз остана Витиня, който се отчете с хеттрик за победата на Пари Сен Жермен с 5:3 над Тотнъм. Трети е Пиер-Емерик Обамеянг, който донесе успеха на Марсилия над Нюкасъл с 2:1 благодарение на двата си гола, а четвърти е Сиру Гираси, който също се разписа два пъти за победата на Борусия (Дортмунд) с 4:0 над Виляреал.

1st: Kylian Mbappé

2nd: Vitinha

3rd: Pierre-Emerick Aubameyang

4th: Serhou Guirassy



Mbappé wins Player of the Week! 🌟@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/exlslhZL3R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2025

От УЕФА също така разкриха и идеалният състав на петия кръг в ШЛ. Той се състои от Марк Флекен (Байер Леверкузен), Анан Халаили (Роял Юнион СЖ), Хосе Хименес (Атлетико Мадрид), Йерди Схаутен (ПСВ Айндховен), Марк Кукурея (Челси), Шарле Де Кетеларе (Аталанта), Витиня, Деклан Райс (Арсенал), Роберт (Копенхаген), Мбапе и Обамеянг.

Снимки: Imago