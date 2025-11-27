Чаби Алонсо: Това беше трудно извоювана победа в оспорвана битка

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо говори за победата над Олимпиакос в 5-ия кръг от основната схема на Шампионската лига 4:3. И четирите попадения на мадридчани бяха отбелязани от Килиан Мбапе, чийто голмайсторски нюх можеше да се окаже недостатъчен заради грубите грешки в отбрана на неговите съотборници.
„Беше важно да спечелим и да прекъснем цикъла, в който бяхме. Да изпитаме това чувство отново. Трите точки бяха от решаващо значение в опита ни да влезем в челната осмица. Това беше трудно извоювана победа в оспорвана битка, но ни трябваше.
В Шампионската лига всеки има своите шансове. Много ми хареса отборът: въпреки че губехме с 1:0, не се паникьосвахме. Обърнахме хода на мача и през второто полувреме всички имаха повече шансове – и те, и ние.
Винисиус също беше много добър, както и Мбапе. Имаме нужда от всички. Килиан наистина се открои с головете си, но беше изключително важно да се промени динамиката днес. Ето защо играчите празнуваха.
Всички сме обединени. Знаем, че сезонът обещава да бъде дълъг и интензивен, с всякакви моменти. Единството е от основно значение, както и доверието един в друг. Ще има моменти, в които ще трябва да знаем как да упорстваме и да не се разпадаме. Днешната победа е крачка напред“, каза Алонсо.