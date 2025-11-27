Чаби Алонсо: Това беше трудно извоювана победа в оспорвана битка

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо говори за победата над Олимпиакос в 5-ия кръг от основната схема на Шампионската лига 4:3. И четирите попадения на мадридчани бяха отбелязани от Килиан Мбапе, чийто голмайсторски нюх можеше да се окаже недостатъчен заради грубите грешки в отбрана на неговите съотборници.

„Беше важно да спечелим и да прекъснем цикъла, в който бяхме. Да изпитаме това чувство отново. Трите точки бяха от решаващо значение в опита ни да влезем в челната осмица. Това беше трудно извоювана победа в оспорвана битка, но ни трябваше.

🚨 Xabi Alonso: “Aside from the goals, I love so many things Mbappé does for us. His personality, his influence on the players, the little things he does. He’s very, very important to us.” pic.twitter.com/yQergWHpbp — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 26, 2025

В Шампионската лига всеки има своите шансове. Много ми хареса отборът: въпреки че губехме с 1:0, не се паникьосвахме. Обърнахме хода на мача и през второто полувреме всички имаха повече шансове – и те, и ние.

🚨 Xabi Alonso: “Shots faced? We need to improve everything. Closing the distances, closing down attackers, making our blocks more solid, there is a lot to improve.” pic.twitter.com/Z9qiVXSa86 — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 26, 2025

Винисиус също беше много добър, както и Мбапе. Имаме нужда от всички. Килиан наистина се открои с головете си, но беше изключително важно да се промени динамиката днес. Ето защо играчите празнуваха.

Всички сме обединени. Знаем, че сезонът обещава да бъде дълъг и интензивен, с всякакви моменти. Единството е от основно значение, както и доверието един в друг. Ще има моменти, в които ще трябва да знаем как да упорстваме и да не се разпадаме. Днешната победа е крачка напред“, каза Алонсо.