Мбапе след четирите гола: Това ми е работата

С четири гола в сряда вечер Килиан Мбапе се доказа като един от водещите футболисти в света. Този път с неговите попадения Реал Мадрид срази Олимпиакос с 4:3 като гост в среща от Шампионската лига.

След мача в Атина нападателят говори пред медиите по различни теми:

Завръщане към победния път за Реал Мадрид

Беше много важно отново да спечелим. Знаем, че в три поредни мача не бяхме побеждавали и това беше прекалено дълго време за нас. Това беше важна вечер, защото трябваше да влезем сред първите 8 в Шампионската лига. Получи се малко сложен мач. Знаем, че е трудно да се печели тук. Започнахме много зле, после контролирахме мача, после беше като дуел един срещу един, но накрая взехме победата. В лодката може понякога да има вятър, но никой няма да скача от нея — всички сме заедно и обединени, за да печелим.

Проблеми в защита

Трябва да изгледаме повторение на двубоя. Контролирахме мача и създадохме положения, ситуации… Трябва да продължим така, да гледаме положителното и да подобрим негативното.

Четирите гола

Много съм доволен, винаги е удоволствие да вкарваш. Съотборниците ми подават страхотно. Имам голям късмет, че играя в този отбор, с тези съотборници. Опитвам да вкарвам винаги — понякога се случва, понякога не, но винаги идеята е да помагам. За мен отборът ни е много добър. Разбира се, има неща за подобряване. Когато играеш в клуб като Реал Мадрид, е нормално хората да говорят. Ние, играчите, трябва да защитаваме съотборниците си и треньора. Трябва да бъдем заедно. Мадридистите са зад нас. Предстои да играем за много този сезон и трябва да дадем всичко за този клуб.

Зависимост на тима от неговите голове

Всеки има своята роля в отбора, моята е нормално да е да вкарвам… Мога да кажа, че без другите играчи няма да печелим мачове. Мисля, че във всеки мач, във всеки отбор има играчи, които имат задачи за отбора, а моята е да вкарвам — това е, което мога да дам. Не мисля, че има някаква зависимост или нещо такова — това е повече журналистическо нещо или мнение на хора отвън.

