Впечатляващата статистика след невероятната вечер на Мбапе

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе направи незабравим мач, повеждайки “белите” към спираща дъха победа над Олимпиакос с 4:3 в Шампионската лига. Капитанът на Франция реализира и четирите попадения за своя тим, с което изравни и подобри куп рекорди.

Ето за какво става дума:



1. Третият играч, отбелязал хеттрик в рамките на 29 минути

Скоростта беше определящият фактор на вечерта му, не само в спринтовете му, но и в реализирането на голове. Мбапе стана едва третият играч в историята на състезанието, отбелязал хеттрик в рамките на първите 29 минути на мач от Шампионската лига. Това го поставя в елитна компания и подчертава колко опустошителен може да бъде той от първия съдийски сигнал. Повечето хеттрици се отбелязвани за 90 минути, когато защитниците се изморяват, но Мбапе унищожи плана за игра на Олимпиакос, докато краката им все още бяха свежи. Ранният му голов изблик осигури преднина, от която Реал Мадрид отчаяно се нуждаеше, предвид контузиите в защитата им. Ефективно убивайки мача през първия половин час, той позволи на отбора си да контролира играта.

2. Най-резултатната кампания на Мбапе в Шампионската лига

Мбапе вече е голмайстор номер едно в Шампионската лига този сезон с девет гола само в пет мача. Този резултат вече прави това неговия най-резултатен сезон в Шампионската лига до момента, надминавайки предишните му най-добри постижения с Пари Сен Жермен. Статистиката е още по-впечатляваща, като се има предвид класата на противниците и тежестта на очакванията в новия му клуб. Във всички турнири той вече има 22 гола в 18 мача за Мадрид, заглушавайки критиците, които бяха изтъкнали скорошна „суша“ от три мача в клубните срещи.

3. Най-много хеттрици като гост в историята на Шампионската лига - четири

Французинът си е изградил репутация на играч, който заглушава враждебните тълпи, а представянето му в Атина затвърди тази черта. С този хеттрик - негов четвърти - Мбапе вече е отбелязал повече хеттрици като гост от всеки друг играч в историята на КЕШ и/или Шампионската лига. Играта в напрегнатата атмосфера на стадион „Караискакис“ е плашеща за мнозина, но Мбапе процъфтяваше под напрежение. Способността му да изолира защитници и да завършва атаки с хирургическа прецизност изглежда се увеличава, когато е далеч от комфорта на „Бернабеу“.

4. Първият играч на Реал Мадрид, отбелязал четири гола като гост в Европа

В клубна история, толкова богата като тази на Реал Мадрид, е рядкост да се намери рекорд, който вече да не е бил поставен от легенди като Кристиано Роналдо, Раул или Карим Бензема. Въпреки това, Мбапе постигна нещо, което никой от неговите прочути предшественици не успя – той стана първият играч на Реал Мадрид, отбелязал четири гола в европейски мач като гост.

5. Вторият най-бърз хеттрик в историята на Шампионската лига - за само седем минути

Мбапе обърна хода на мача с вихрено доминиране, отбелязвайки три пъти в рамките на едва седем минути. Този невероятен голов изблик е официално регистриран като втория най-бърз хеттрик, виждан някога в надпреварата. Той изглеждаше неудържим, изравнявайки резултата, преди бързо да добави още два гола, оставяйки стадиона в шокиращо мълчание.

Мбапе след четирите гола: Това ми е работата