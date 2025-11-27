Бойко Борисов: Когато играе Реал Мадрид, да ходя на протест...

“Когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид, да отида на протест…”. Така бившият премиер на България Бойко Борисов, правейки и жест с ръка, отговори на журналистически въпрос защо в сряда вечер не е подкрепил недоволството на хората в центъра на София.

Става дума за многохилядния протест в столицата във връзка с проекта за новия бюджет на страната. Лидерът на ГЕРБ даже каза, че е изразил желанието си планът за този бюджет да бъде оттеглен, пише Novini.bg. Това той е направил в разговор с министър-председателя Росен Желязков.

Иначе в сряда Реал Мадрид гостуваше на Олимпиакос и спечели драматично с 4:3 след четири гола на Мбапе.

