  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Бойко Борисов: Когато играе Реал Мадрид, да ходя на протест...

Бойко Борисов: Когато играе Реал Мадрид, да ходя на протест...

  • 27 ное 2025 | 10:20
  • 4173
  • 2

“Когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид, да отида на протест…”. Така бившият премиер на България Бойко Борисов, правейки и жест с ръка, отговори на журналистически въпрос защо в сряда вечер не е подкрепил недоволството на хората в центъра на София.

Става дума за многохилядния протест в столицата във връзка с проекта за новия бюджет на страната. Лидерът на ГЕРБ даже каза, че е изразил желанието си планът за този бюджет да бъде оттеглен, пише Novini.bg. Това той е направил в разговор с министър-председателя Росен Желязков.

Иначе в сряда Реал Мадрид гостуваше на Олимпиакос и спечели драматично с 4:3 след четири гола на Мбапе.

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите
Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 4900
  • 0
Очаквания за сериозни битки и в Лигата на конференциите

  • 27 ное 2025 | 07:23
  • 4124
  • 0
Чаби Алонсо: Това беше трудно извоювана победа в оспорвана битка

  • 27 ное 2025 | 06:48
  • 3484
  • 0
Слот: Имахме достатъчно шансове да поведем

  • 27 ное 2025 | 06:14
  • 6153
  • 6
Артета: Този мач изискваше от нас да играем на различно ниво

  • 27 ное 2025 | 05:49
  • 2838
  • 1
Компани: През второто полувреме не успяхме да намерим ритъма си

  • 27 ное 2025 | 05:37
  • 3275
  • 0
Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 5680
  • 25
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 35635
  • 145
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 3094
  • 0
Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 4900
  • 0
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 47801
  • 77
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 44742
  • 97