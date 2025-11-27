Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Марсело определи Алваро Карерас за по-добър от него

Марсело определи Алваро Карерас за по-добър от него

  • 27 ное 2025 | 16:59
  • 280
  • 0
Марсело определи Алваро Карерас за по-добър от него

Легендата на Реал Мадрид Марсело, който спечели 25 трофея с белия екип, е очарован от новия ляв бек на клуба Алваро Карерас и дори каза, че испанецът го превъзхожда.

22-годишният Карерас е юноша на Реал, но заигра в първия тим на “Бернабеу” едва преди няколко месеца след трансфера си от Бенфика, след като още като дете беше напуснал в посока Манчестър Юнайтед.

По време на участието си в The Icon league Марсело отговори на блиц въпрос кой измежду него и Алваро е по-силен: “Карерас, не видяхте ли какъв гол вкара наскоро (срещу Валенсия на 1 ноември - б.р.).”

“Но вие сте най-добрият ляв защитник в историята на Реал Мадрид за всички времена”, изрази учудването си интервюиращият.

“Почакайте малко, най-добрият в историята е Роберто Карлос”, категоричен беше Марсело.

37-годишният бразилец сложи край на кариерата си през миналия февруари, но сега участва в турнири на малки вратички.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях, смята треньорът на Олимпиакос

Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях, смята треньорът на Олимпиакос

  • 27 ное 2025 | 13:23
  • 1866
  • 0
Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

  • 27 ное 2025 | 13:20
  • 1039
  • 0
Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

  • 27 ное 2025 | 13:09
  • 615
  • 3
Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

  • 27 ное 2025 | 12:51
  • 1161
  • 0
Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

  • 27 ное 2025 | 12:46
  • 2591
  • 0
Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

  • 27 ное 2025 | 12:22
  • 1200
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 11772
  • 52
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 5198
  • 7
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 9315
  • 30
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 3008
  • 4
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 7219
  • 1
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 6977
  • 1