Марсело определи Алваро Карерас за по-добър от него

Легендата на Реал Мадрид Марсело, който спечели 25 трофея с белия екип, е очарован от новия ляв бек на клуба Алваро Карерас и дори каза, че испанецът го превъзхожда.

22-годишният Карерас е юноша на Реал, но заигра в първия тим на “Бернабеу” едва преди няколко месеца след трансфера си от Бенфика, след като още като дете беше напуснал в посока Манчестър Юнайтед.

По време на участието си в The Icon league Марсело отговори на блиц въпрос кой измежду него и Алваро е по-силен: “Карерас, не видяхте ли какъв гол вкара наскоро (срещу Валенсия на 1 ноември - б.р.).”

“Но вие сте най-добрият ляв защитник в историята на Реал Мадрид за всички времена”, изрази учудването си интервюиращият.

“Почакайте малко, най-добрият в историята е Роберто Карлос”, категоричен беше Марсело.

37-годишният бразилец сложи край на кариерата си през миналия февруари, но сега участва в турнири на малки вратички.