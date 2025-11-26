Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Делап: Израстваш, мечтаейки за такива нощи

Делап: Израстваш, мечтаейки за такива нощи

  • 26 ное 2025 | 20:45
  • 287
  • 2

Нападателят на Челси Лиъм Делап е уверен, че „сините“ могат да постигнат още много, след като се наложиха с 3:0 над Барселона в Шампионската лига.

Зашеметяващо представяне на „Стамфорд Бридж“ видя гигантите от Ла Лига да бъдат смазани от младия отбор на Енцо Мареска, който показа най-добрата си игра през 18-те месеца начело на италианеца.

Впечатляващ индивидуален гол на бразилския тийнейджър Естевао открадна шоуто, но кулминацията дойде след първи гол у дома на лятното попълнение Делап, който завърши елегантно след центриране на Енцо Фернандес, за да направи резултата 3:0.

„Беше невероятно. Израстваш, мечтаейки за такива нощи. Имахме план за игра и всички го изпълниха наистина добре. Вярвам, че градим нещо наистина добро тук. Работим заедно всеки ден и ставаме все по-добри. Влизаме във всеки мач с огромна вяра. Показахме, че можем да го направим срещу всеки“, каза Делап пред клубния уебсайт на Челси.

„Знаехме колко силен отбор е Барселона и колко добри играчи имат, но също така очаквахме високата им преса. Трябваше да подаваме топката, за да създадем това пространство. Трябваше да бъдем солидни в защита и че можем да ги изненадаме“, дабави Делап.

Естевао, който вече притежаваше статут на герой в Западен Лондон, съдейки по шума, който посрещна името му при четенето преди началния удар, затвърди допълнително нарастващата си репутация, като засенчи 18-годишния си съотборник и шампион на Европейското първенство с Испания, Ламин Ямал.

„Естевао е толкова млад, но е толкова вълнуващ. Той е толкова суров и в момента светът е в краката му. Просто трябва да остане здраво стъпил на земята и да продължи да работи усилено“, завърши Делап.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

  • 26 ное 2025 | 19:46
  • 20024
  • 0
И без Роналдо Ал-Насър продължи да е перфектен и си гарантира място в елиминациите в Азиатската ШЛ

И без Роналдо Ал-Насър продължи да е перфектен и си гарантира място в елиминациите в Азиатската ШЛ

  • 26 ное 2025 | 19:24
  • 694
  • 1
Пулишич и Салемакерс притесниха Милан преди мачовете с Лацио

Пулишич и Салемакерс притесниха Милан преди мачовете с Лацио

  • 26 ное 2025 | 19:22
  • 670
  • 0
Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

Нов проблем за Реал Мадрид преди мача с Олимпиакос

  • 26 ное 2025 | 18:30
  • 2472
  • 3
Роналдо подарил часовници на съотборниците си след триумфа на Португалия в Лигата на нациите

Роналдо подарил часовници на съотборниците си след триумфа на Португалия в Лигата на нациите

  • 26 ное 2025 | 18:04
  • 3160
  • 2
Нападател на Волфсбург претърпя операция заради контузия в бедрото

Нападател на Волфсбург претърпя операция заради контузия в бедрото

  • 26 ное 2025 | 17:53
  • 387
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

"Сините" отпаднаха от Шампионската лига: Левски 0:2 Лас Палмас! Следете мача ТУК!

  • 26 ное 2025 | 20:53
  • 4332
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 57088
  • 32
Съставите на Арсенал и Байерн, промени и в двата отбора

Съставите на Арсенал и Байерн, промени и в двата отбора

  • 26 ное 2025 | 21:11
  • 118
  • 0
Съставите на Ливърпул и ПСВ, Слот е направил две промени

Съставите на Ливърпул и ПСВ, Слот е направил две промени

  • 26 ное 2025 | 20:58
  • 539
  • 0
Милър-Макинтайър срещу Везенков в топ сблъсък от Евролигата

Милър-Макинтайър срещу Везенков в топ сблъсък от Евролигата

  • 26 ное 2025 | 20:54
  • 1491
  • 0
Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, Монако и ФК Копенхаген водят

  • 26 ное 2025 | 19:46
  • 20024
  • 0