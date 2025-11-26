Делап: Израстваш, мечтаейки за такива нощи

Нападателят на Челси Лиъм Делап е уверен, че „сините“ могат да постигнат още много, след като се наложиха с 3:0 над Барселона в Шампионската лига.

Зашеметяващо представяне на „Стамфорд Бридж“ видя гигантите от Ла Лига да бъдат смазани от младия отбор на Енцо Мареска, който показа най-добрата си игра през 18-те месеца начело на италианеца.

Впечатляващ индивидуален гол на бразилския тийнейджър Естевао открадна шоуто, но кулминацията дойде след първи гол у дома на лятното попълнение Делап, който завърши елегантно след центриране на Енцо Фернандес, за да направи резултата 3:0.

„Беше невероятно. Израстваш, мечтаейки за такива нощи. Имахме план за игра и всички го изпълниха наистина добре. Вярвам, че градим нещо наистина добро тук. Работим заедно всеки ден и ставаме все по-добри. Влизаме във всеки мач с огромна вяра. Показахме, че можем да го направим срещу всеки“, каза Делап пред клубния уебсайт на Челси.

„Знаехме колко силен отбор е Барселона и колко добри играчи имат, но също така очаквахме високата им преса. Трябваше да подаваме топката, за да създадем това пространство. Трябваше да бъдем солидни в защита и че можем да ги изненадаме“, дабави Делап.

Естевао, който вече притежаваше статут на герой в Западен Лондон, съдейки по шума, който посрещна името му при четенето преди началния удар, затвърди допълнително нарастващата си репутация, като засенчи 18-годишния си съотборник и шампион на Европейското първенство с Испания, Ламин Ямал.

„Естевао е толкова млад, но е толкова вълнуващ. Той е толкова суров и в момента светът е в краката му. Просто трябва да остане здраво стъпил на земята и да продължи да работи усилено“, завърши Делап.

