Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

  • 26 ное 2025 | 12:11
  • 705
  • 1

Бразилската перла на Челси Естевао Уилиан вкара в „най-специалния момент“ в кариерата си, докато „сините“ изиграха изключителен двубой Барселона, надделявайки с 3:0 като домакин. 18-годишният бразилец засенчи с представянето си другия звезден тийнейджър с екипа на каталунците - Ламин Ямал със сензационен самостоятелен гол в една незабравима вечер на „Стамфорд Бридж“. Това ще остави Челси да мечтае за спечелване на Шампионската лига за трети път, след като разбиха петкратните победители, чийто капитан Роналд Араухо също беше изгонен за два жълти картона.

Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”
Челси смачка Барселона на “Стамфорд Бридж”

Естевао, който стана третият тийнейджър, вкарал гол във всеки от първите си три мача в Шампионската лига след Килиан Мбапе и Ерлинг Халанд, заяви: „Това беше перфектната вечер. Беше толкова специален гол в кариерата ми и се надявам да вкарам още много. Това беше най-специалният момент в кариерата ми. Толкова съм щастлив, че семейството ми беше тук. От момента, в който пристигнах, почувствах такава връзка с феновете. Толкова съм щастлив, че мога да вкарвам за тях и да ги направя щастливи,“ заяви бразилският талант след двубоя.

Мареска: Когато победиш Барселона, винаги е хубаво
Мареска: Когато победиш Барселона, винаги е хубаво
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Еди Хау: Мачът можеше да се развие по съвсем друг начин

Еди Хау: Мачът можеше да се развие по съвсем друг начин

  • 26 ное 2025 | 08:18
  • 1874
  • 0
Реал се надява да се върне към победите в негостоприемната Атина

Реал се надява да се върне към победите в негостоприемната Атина

  • 26 ное 2025 | 07:40
  • 3327
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 456055
  • 32
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 2334
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4895
  • 4
Атлетико Мадрид се кани да cпре победната серия на Интер

Атлетико Мадрид се кани да cпре победната серия на Интер

  • 26 ное 2025 | 06:00
  • 2139
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 7517
  • 21
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 456055
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 9827
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 5641
  • 10
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 6149
  • 7
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4895
  • 4