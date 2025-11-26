Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

Бразилската перла на Челси Естевао Уилиан вкара в „най-специалния момент“ в кариерата си, докато „сините“ изиграха изключителен двубой Барселона, надделявайки с 3:0 като домакин. 18-годишният бразилец засенчи с представянето си другия звезден тийнейджър с екипа на каталунците - Ламин Ямал със сензационен самостоятелен гол в една незабравима вечер на „Стамфорд Бридж“. Това ще остави Челси да мечтае за спечелване на Шампионската лига за трети път, след като разбиха петкратните победители, чийто капитан Роналд Араухо също беше изгонен за два жълти картона.

Естевао, който стана третият тийнейджър, вкарал гол във всеки от първите си три мача в Шампионската лига след Килиан Мбапе и Ерлинг Халанд, заяви: „Това беше перфектната вечер. Беше толкова специален гол в кариерата ми и се надявам да вкарам още много. Това беше най-специалният момент в кариерата ми. Толкова съм щастлив, че семейството ми беше тук. От момента, в който пристигнах, почувствах такава връзка с феновете. Толкова съм щастлив, че мога да вкарвам за тях и да ги направя щастливи,“ заяви бразилският талант след двубоя.

Снимки: Imago