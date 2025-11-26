Рууни: Кукурея даде урок как да се справяш с Ямал

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед и националния отбор по футбол на Англия Уейн Рууни похвали представянето на Марк Кукурея при победата на Челси срещу Барселона с 3:0 като домакин в Шампионската лига.

Испанският национал игра перфектно в защита срещу звездата на „блаугранас“ и негов съотборник в испанския представителен отбор Ламин Ямал, а с това си заслужи и приза за Играч на мача.

„Кукурея даде най-добрия урок за това как да се справяш с Ламин Ямал. Защитникът на Челси беше невероятен, може би най-доброто представяне от ляв бек, което съм виждал от дълго време. С това, което направи тази вечер, той доказа, че е сериозен играч“, каза Рууни в интервю пред Amazon Prime, цитиран от ESPN.

Челси надигра Барселона с голове на Естевао и Лиъм Делап, както и автогол от Жул Кунде, а с това си представяне тимът на Енцо Мареска се придвижи до петата позиция в класирането на основната фаза в Шампионската лига.

Следващият мач на отбора е лондонско дерби срещу Арсенал в неделя. При победа там „сините“ ще се придвижат на само три точки от „топчиите“, които задават темпото във Висшата лига този сезон и са с 29 точки след 12 изиграни кръга.

Следвай ни:

Снимки: Imago