Петзвезден Комо се развихри срещу Торино за най-убедителната си победа

Отборът на Комо записа най-убедителния си успех през този сезон, след като спечели гостуването си на Торино с 5:1 в двубой от 12-ия кръг на Серия "А". Така съставът на Сеск Фабрегас си тръгна непобеден в 11-и пореден мач във всички турнири, като междувременно прекъсна серията на “биковете” от шест срещи без загуба.

Гостите се разминаха с това да получат дузпа в 31-вата минута, когато ВАР се въздържа от подобно отсъждане въпреки играта с ръка на Маркус Педерсен в наказателното поле. Само пет минути по-късно обаче именно норвежецът беше преодолян от Хесус Родригес, след което крилото насочи топката към Джейдън Адай, който я отклони в опразнената врата. Въпреки това точно преди почивката испанецът също се превърна в грешник за своя тим, след като се размина с топката в наказателното поле, а тя се удари в ръката му. Така след преглед с ВАР се стигна до дузпа за торинци, която беше реализирана от Никола Влашич.

🔥 Cesc Fàbregas' Como are unbeaten in 11 straight games:



🤝 Como 1-1 Genoa

✅ Fiorentina 1-2 Como

✅ Como 3-0 Sassuolo

🤝 Como 1-1 Cremonese

🤝 Atalanta 1-1 Como

✅ Como 2-0 Juventus

🤝 Parma 0-0 Como

✅ Como 3-1 Verona

🤝 Napoli 0-0 Como

🤝 Como 0-0 Cagliari

✅ Torino 1-5 Como… pic.twitter.com/p61UtLAoVp — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 24, 2025

През второто полувреме обаче Комо стигна до цели четири гола. Първият от тях дойде в 52-рата минута, когато Адай вкара второто си попадение в двубоя след свой далечен шут по земя и нова асистенция на Хесус Родригес. В 71-вата минута Хакобо Рамон се разписа с глава след центриране на Максимо Пероне. Пет минути по-късно аржентинецът се отчете с асистенция и за гола на звездата на тима Нико Пас. В 86-ата минута влезлият от пейката Мартин Батурина се възползва от груба грешка на съперниковата резерва Алиеу Нжие, напредна с топката и със своя удар по земя от границата на наказателното поле оформи крайния резултат.

Bringing all three points at home 💪 pic.twitter.com/E5HcEu9Sk0 — Como1907 (@Como_1907) November 24, 2025

Така Комо изпревари Ювентус и Лацио, изкачвайки се на шестото място в класирането с актив от 21 точки, докато Торино остана на 12-ата позиция със своите 14 пункта.

Снимки: Gettyimages