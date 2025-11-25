Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Реал Мадрид ще е без Куртоа за гостуването на Олимпиакос

Реал Мадрид ще е без Куртоа за гостуването на Олимпиакос

  • 25 ное 2025 | 12:16
  • 232
  • 0

Титулярният вратар на Реал Мадрид Тибо Куртоа няма да пътува с отбора за утрешното гостуване на Олимпиакос в Шампионската лига, съобщиха официално от "кралете".

Белгийският страж страда от стомашни проблеми и няма да е на разположение на наставника Чаби Алонсо, който впрочем е рожденик днес.

"След преглед днес от медицинските служби на Реал Мадрид, Тибо Куртоа е диагностициран с вирусна стомашно-чревна инфекция. Той ще пропусне пътуването до Атина. Състоянието му ще бъде наблюдавано", гласи съобщението на "лос бланкос".

Белгийският страж досега бе титуляр в абсолютно всеки мач на Реал Мадрид. Така с отсъствието му най-вероятно срещу Олимпиакос ще играе украинският страж Андрий Лунин, който все още няма записана минута през сезона.

