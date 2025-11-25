Реал Мадрид ще е без Куртоа за гостуването на Олимпиакос

Титулярният вратар на Реал Мадрид Тибо Куртоа няма да пътува с отбора за утрешното гостуване на Олимпиакос в Шампионската лига, съобщиха официално от "кралете".
Белгийският страж страда от стомашни проблеми и няма да е на разположение на наставника Чаби Алонсо, който впрочем е рожденик днес.
"След преглед днес от медицинските служби на Реал Мадрид, Тибо Куртоа е диагностициран с вирусна стомашно-чревна инфекция. Той ще пропусне пътуването до Атина. Състоянието му ще бъде наблюдавано", гласи съобщението на "лос бланкос".
Белгийският страж досега бе титуляр в абсолютно всеки мач на Реал Мадрид. Така с отсъствието му най-вероятно срещу Олимпиакос ще играе украинският страж Андрий Лунин, който все още няма записана минута през сезона.
Снимки: Imago