  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Интер с амбициозен план за Нико Пас

Интер с амбициозен план за Нико Пас

  • 24 окт 2025 | 16:31
  • 393
  • 0

Интер е амбициран да вземе Нико Пас за сметка на Реал Мадрид, като подготвя внушителна оферта от 58 милиона евро за аржентинския талант, твърди TyC Sports. В момента футболистът е в Комо, където е отбелязал четири гола в седем мача от Серия А този сезон, а отделно е асистирал за други четири.

В договора му има клауза, според която бившият му клуб Реал Мадрид има предимството да си го откупи обратно срещу определена сума. Отделно “кралете” държат половината от правата му.

От Интер обаче обмислят да излязат с предложение от 58 милиона евро, което да убеди Реал да се откаже от опцията за връщането му, защото така ще има гарантиран приход от 29 млн. евро.

