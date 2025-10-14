От Нико Пас зависи дали ще се завърне на "Бернабеу", смята президентът на Комо

Дали Нико Пас ще избере да се завърне в Реал Мадрид? Този въпрос вълнува всички в Комо, които дадоха шанс на младия футболист и той веднага блесна с изявите си. В договора му с “белите” има клауза, според която испанците могат да си го върнат срещу определена сума. Според президента на Комо Мирван Суварсо всичко зависи от самия Пас.

“Не ме интересува каква е ситуацията с Реал Мадрид. Това е нещо, с което се съгласихме още в началото. Реал има правото да си откупи Нико когато си поиска”, започна босът на италианците пред “Спорт Италия”.

“Самият Пас трябва да реши какво иска да прави с бъдещето си. Ние сме щастливи, че е при нас; даже бихме искали Комо да се превърне в негов дом, разбира се. Той избра да остане при нас през този сезон и ние му се радваме всеки изминал ден”, добави Суварсо.

Аржентинският национал има принос за 21 гола в общо 42 двубоя за Комо.

