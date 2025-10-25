Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

Динамо (Букурещ) не можа да спечели визитата си на Арджеш (Питещ) от 14-тия кръг на румънското първенство. Срещата завърши 1:1, а Георги Миланов влезе като резерва за Динамо на мястото на Даниел Армстронг в 67-ата минута.

Равенството остави тима от Букурещ на 4-то място в класирането с 24 точки, колкото има и Арджеш. Лидери са Ботошани и Рапид (Букурещ) с по 28 точки, следвани от Университатя (Крайова) с 27.

Динамо излезе напред в 34-тата минута, когато Кенеди Боатенг скочи най-високо в наказателното поле след центриране от корнер и с глава прати топката в мрежата. Домакините отговориха още до почивката с попадение на Роберт Молдовеану. Нападателят е бивш футболист на "червените кучета" и не изрази бурно радостта си.

През второто положение интересните ситуации пред двете врати бяха малко. В 88-ата минута Миланов имаше шанс да донесе победата на Динамо, но Давид Лазар спаси удара му.