Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
  3. Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

  • 25 окт 2025 | 01:51
  • 175
  • 0
Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

Динамо (Букурещ) не можа да спечели визитата си на Арджеш (Питещ) от 14-тия кръг на румънското първенство. Срещата завърши 1:1, а Георги Миланов влезе като резерва за Динамо на мястото на Даниел Армстронг в 67-ата минута.

Равенството остави тима от Букурещ на 4-то място в класирането с 24 точки, колкото има и Арджеш. Лидери са Ботошани и Рапид (Букурещ) с по 28 точки, следвани от Университатя (Крайова) с 27.

Динамо излезе напред в 34-тата минута, когато Кенеди Боатенг скочи най-високо в наказателното поле след центриране от корнер и с глава прати топката в мрежата. Домакините отговориха още до почивката с попадение на Роберт Молдовеану. Нападателят е бивш футболист на "червените кучета" и не изрази бурно радостта си.

През второто положение интересните ситуации пред двете врати бяха малко. В 88-ата минута Миланов имаше шанс да донесе победата на Динамо, но Давид Лазар спаси удара му.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Груев се завърна в игра, а Лийдс наказа плахия Уест Хам

Груев се завърна в игра, а Лийдс наказа плахия Уест Хам

  • 25 окт 2025 | 00:05
  • 3151
  • 1
Паскалев изгледа отстрани драматична победа на Сараево

Паскалев изгледа отстрани драматична победа на Сараево

  • 24 окт 2025 | 23:11
  • 565
  • 0
Карабельов и Партизан отново поведоха колоната в Сърбия

Карабельов и Партизан отново поведоха колоната в Сърбия

  • 24 окт 2025 | 21:50
  • 994
  • 0
Тежка вечер за Димитър Митов и Абърдийн в Лигата на конференциите

Тежка вечер за Димитър Митов и Абърдийн в Лигата на конференциите

  • 23 окт 2025 | 21:50
  • 14275
  • 9
Зенит постави рекорд с разгром срещу отбора на Емил Ценов

Зенит постави рекорд с разгром срещу отбора на Емил Ценов

  • 23 окт 2025 | 02:40
  • 4547
  • 1
Вирус в Лийдс може да даде шанс на Груев да играе

Вирус в Лийдс може да даде шанс на Груев да играе

  • 22 окт 2025 | 17:40
  • 2554
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

Гол в последните секунди донесе точка на Локомотив (Пловдив) в "железничарското" дерби

  • 24 окт 2025 | 22:01
  • 25796
  • 29
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 10886
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 22138
  • 4
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 39189
  • 39
Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния

Гол в добавеното време спаси Милан от загуба срещу последния

  • 24 окт 2025 | 23:45
  • 9540
  • 16
Лидерът дръпна пред останалите

Лидерът дръпна пред останалите

  • 24 окт 2025 | 20:50
  • 27351
  • 8