Динамо (Букурещ) мачка, Миланов влезе от пейката

Динамо (Букурещ) записа мощна победа с 4:0 в домакинството си на Миеркуря Чук от 16-ия кръг на румънската Супер лига. Българският халф на домакините Георги Миланов този път остана сред резервите и се появи в игра чак през второто полувреме в 72-рата минута.

Динамо поведе с гол на Мамаду Карамоко от дузпа в 19-ата минута.

Останалите три гола паднаха през второто полувреме. В 50-ата отново Карамоко удвои, след това и Александру Муси се разписа в 60-ата минута, а крайното 4:0 оформи Алберто Соро в 83-тата минута.

След тази победа Динамо излезе на 3-тото място в класирането с 30 точки. Миеркуря Чук пък е на 14-тото място с 13 точки.