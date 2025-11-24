Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  Шефът на италианския футбол отхвърли предложение, което може да помогне на "адзурите"

Шефът на италианския футбол отхвърли предложение, което може да помогне на “адзурите”

  • 24 ное 2025 | 17:28
  • 374
  • 0

Президентът на Италианската футболна федерация Габриеле Гравина отхвърли дискутираната идея 30-ият кръг в Серия "А" да бъде отложен, за да може националният тим да се подготви за плейофите за Мондиал 2026 в края на март. От друга страна, той подкрепи идеята за междинен лагер на “адзурите” през февруари с оглед на предстоящия бараж срещу Северна Ирландия.

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

“Не търсим алтернативи или преки пътища. Не мисля, че отлагането или преместването на мачове е възможно. Вариантът с междинен лагер е по-осъществим. Ще се опитаме да работим с наличните играчи, но те не са много. Дженаро Гатузо може да следи футболистите през следващите седмици и месеци. Дано да успеем да направим лагер в средата на февруари, който да е в съотвествие с програмата на клубовете в европейските турнири. Нуждата от повече италианци в първенството? Този въпрос трябва да е към Серия "А", но така или иначе има международен принцип. Футболът е част от икономическия пазар, като клубовете не могат да бъдат ограничени в своите финансови дейности. Предложението да има повече италианци в шампионата не се обсъжда, това не е осъществимо. Вместо това можем да окуражим клубовете чрез ресурси или инвестиции. В момента във футбола инвестициите в школите се приемат само като допълнителни разходи.

Твърденията на Гатузо, че квалификациите в Европа са по-трудни? Има демократичен принцип и някои страни са с по-голяма подкрепа, защото гласуването е на международно ниво. Ако има класация, може би деветата поставена Италия би трябвало да има малко предимство в сравнение с други реалности. Тези проценти са политически работи, които трябва да се представят минута, след като се изясни формата на Световното първенство. Отсъствието на Италия от Мондиала се отразява на феновете и на имиджа на италианския футбол, но също така и на организаторите на турнира. Италия е марка, която предизвиква интерес, но резултатите трябва да бъдат заслужени чрез представянето на терена, а не, защото се казваш Италия. Ние не се класираме за Световното първенство, защото не печелим. Футболната реалност е различна спрямо тази отпреди 25 години. Тогава беше немислимо Малта да спечели във Финландия или да направи 2:2 с Полша. Сега важното е да спечелим решаващия двубой със Северна Ирландия. Не бива да допускаме същата грешка от плейофа срещу Северна Македония. Идеята е мачът да бъде в Бергамо, където вече сме получавали фантастична подкрепа, а и стадионът е перфектен за този двубой”, коментира Гравина на своя пресконференция.

Снимки: Gettyimages

