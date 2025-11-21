Спалети за Италия: Излях върху себе си много повече вряло масло, отколкото са искали да ми припишат

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети се върна към периода си като селекционер на Италия, като също така изрази своята подкрепа към националния тим, който не успя да се класира директно за Мондиал 2026 и ще трябва да заслужи участие в турнира посредством плейофи.

“Излях върху себе си много повече вряло масло, отколкото са искали да ми припишат. Няма смисъл да посочвам едни и същи аргументи отново. Според мен осъзнавахме, че пътят щеше да бъде такъв, но, като цяло, все още имаме шансове да постигнем крайната цел. Всички знаеха, че Норвегия са силни колкото нас. Ерлинг Холанд е силен, но Сандро Тонали, Алесандро Бастони, Джанлуиджи Донарума и Федерико Димарко нямат равни.

Спалети не е притеснен да излезе на “Артемио Франки” като треньор на Ювентус

Имаме много силен национален тим, като трябва да подкрепяме играчите и треньора, останалите неща просто пречат. Това, с което можем да им помогнем, е да им оказваме подкрепа. Мен ме е грижа за тези футболисти и за Дженаро Гатузо, като те заслужават моята подкрепа. Като треньор на Ювентус, мога да кажа, че ако националният тим има някаква нужда от мен, ние ще я изпълним. Каквото и да е по отношение на време и на разположение, само и само да допринесем за класирането за Мондиала. Убеден съм, че това ще се случи, но ако помогнем, можем да го направим заедно”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages