Палиука: Понякога се будя нощем и гледам дузпите срещу Бразилия

Бившият италиански национал Джанлука Палиука даде интервю пред "Гадзета дело Спорт", в което се върна назад и си припомни минали събития. Легендарният вратар разказа, че през 1997 г. е бил желан от Манчестър Юнайтед, след което добави, че е бил голям купонджия в онези времена. Палиука призна, че понякога гледа нощем на запис дузпите от финала Бразилия - Италия на Мондиал'94.

"В Сампдория изкарах седем прекрасни години. Спечелихме титлата, което беше нещо историческо, и загубихме финала за КЕШ. Това поражение още боли. Една рана, която никога няма да зарасне. Победа над Барселона в онзи финал на "Уембли" щеше да бъде перфектното затваряне на кръга, да. Заслужавахме го. В Генуа бяхме звезден състав. Не бих казал, че Манчини и Виали са редили състава. Те просто консултираха треньора Вуядин Бошков, иначе той си взимаше решенията. Бих включил в групата на доверените съветници и Пиетро Виерховод.

Джанлука Виали беше невероятен човек. Винаги казваше нещата в лицето. Ето защо с него никога не сме се карали. Той беше истински лидер. Винаги съм обичал да купонясвам, не мога да го отрека. Бил съм с много жени. Не обичах особено да пия, но знаех как да се забавлявам. В петък Бошков съветваше мен и Марко Лана да останем професионалисти до деня на мача. Казваше ни: "Момчета, затворете кранчето". Ние се смеехме. Да, истина е, че с момчетата от онзи отбор на Сампдория имаме обща група в WhatsApp. Използваме я често. Смъртта на Джанлука ни сближи още повече. Той беше много активен в групата.

Дузпите срещу Бразилия ли? Все още не мога да спя. Понякога се събуждам през нощта и гледам на запис дузпите от Лос Анджелис. Събуждам се и си казвам: "Плонжирай надясно!". Вместо това, три пъти се хвърлих в грешния ъгъл. Спасих една дузпа, но не беше достатъчно. Един момент не ми излиза от главата: минавам на метър от световната купа. Можех да я докосна, там беше...

Помня ясно как ме изгониха срещу Норвегия и в игра се появи Маркеджани. С Роберто Баджо се срещнахме в съблекалнята (б.а. - Ариго Саки сменя носителя на "Златната топка" с резервния вратар, който влиза на мястото на отстранения Палиука). Половин час беше абсолютна тишина. Един поглед беше достатъчен, за да се разберем с Роби.

Дали с Интер заслужавахме повече от Купата на УЕФА, която спечелихме? Абсолютно! През 1998 г. ни ограбиха няколко пъти. Ювентус беше страхотен отбор, но ние бяхме по-силни и заслужавахме шампионската титла. Нарушението на Марк Юлиано срещу Роналдо остава незаличимо петно. Отнеха ни Скудетото. Беше скандално и всеки път, когато си помисля за това, се ядосвам.

Вярно е, че Манчестър Юнайтед ме искаше. Фъргюсън искаше да подпиша с "червените дяволи", но току-що Интер беше привлякъл Роналдо и нямах намерение да си тръгвам. Феномена беше най-добрият в света. Той е най-добрият сред всички, с които съм играл. Освен това Морати не искаше да ме продава. По онова време Премиър лийг беше по-малко привлекателна от Серия "А". Днес вероятно щях да направя различен избор. Тогава всички най-добри играчи идваха в Италия. Когато бях в Сампдория, получих обаждане от Карло Мацоне. Сенси тъкмо беше станал собственик на Рома и искаха да обновят отбора си. Но аз бях щастлив в Генуа и отказах", каза Джанлука Палиука.

Следвай ни:

Снимки: Imago