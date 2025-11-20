Селекционерът на Северна Ирландия: Фантастично е, че ще играем срещу един от най-великите национални отбори

Популярни
  • 20 ное 2025 | 17:13
  • 965
  • 0
Селекционерът на Северна Ирландия Майкъл О’Нийл приветства жребия на тима за Мондиал 2026, който му отреди гостуване на Италия. Той изрази своето уважение към “Скуадра адзура” и подчерта, че няма да се повлияе от загубата ѝ с 1:4 от Норвегия.

“Мисля, че щеше да ни бъде невероятно трудно, без значение от противника, който сме изтеглили. Все пак ще е фантастично да играем срещу един от най-великите национални отбори за всички времена, въпреки че със сигурност ще ни бъде трудно. Това може да се окаже и предимство. Загубата на Италия от Норвегия? Мисля, че съставът на Дженаро Гатузо е много силен, което важи и за Норвегия, така че е сложно да се правят оценки въз основа на този мач. Само един от двата тима можеше да се класира директно, като този на Ерлинг Холанд го постигна, но това не означава нищо”, коментира О’Нийл пред “Скай Спорт Италия”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

