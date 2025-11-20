Гатузо: Знаехме, че ще трябва да преминем през плейофите

Селекционерът на Италия Дженаро Гатузо коментира жребия за плейофите на Мондиал 2026, в които четирикратният световен шампион ще играе срещу Северна Ирландия, а при победа ще гостува на Уелс или Босна и Херцеговина.

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

“Северна Ирландия е физически тим, който никога не се предава. Ще трябва да изиграем този мач, казвам го от три месеца. Знаехме, че ще трябва да преминем през плейофите. Бяхме наясно, че се налагаше да подобрим нашия път. Сега гледаме напред с увереност. Не зависи от мен дали ще имаме още един подготвителен лагер преди плейофите. Имаме президент и други пора, които са отговорни за тези неща. Разбира се, колкото повече дни сме заедно, толкова по-добре. Сега идва 12-ият кръг в Серия А, като ще се видим отново след 30-ия кръг. От моята перспектива трябва да мисля как да поддържам връзка с играчите и как да си говоря очи в очи с тях не само за футбол, но и за други неща. Дано да направим нещата по правилния начин.

Italy coach Gennaro Gattuso warns that Northern Ireland are a team that ‘never gives up’ but insists the Azzurri are still ‘fragile’ and Federico Chiesa has ‘a problem.’ pic.twitter.com/CJrmee7k4r — Football Italia (@footballitalia) November 20, 2025

Проблемът не е тактически, всяка схема си има предимства и недостатъци. В момента трябва да работим върху нашата крехкост, защото сме показали, че, когато правим нещата правилно, ние сме конкурентоспособни. Разбира се, не можеш да си позволяваш да допускаш грешки, както направихме срещу Норвегия, но това е моят приоритет: да се подобрим в този аспект. Ще има време да мислим за схеми на игра. Ще проучим Северна Ирландия по най-добрия възможен начин. Дано да имаме възможно най-малко щети. Дали Федерико Киеза ще играе в плейофите? Добре знаете какъв е неговият проблем, но винаги ме питате едно и също. Аз винаги пращам повиквателна на Киеза и си говоря с него. Проблемът не е в Гатузо или треньорския щаб. Играчът има проблем, а не ние, знаете го добре. Винаги ме питате едно и също и отговорът ми всеки път е еднакъв”, заяви Гатузо пред “Скай Спорт Италия”.

