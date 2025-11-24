Леман за мача Арсенал - Байерн: Срещат се двата най-добри отбора в момента

Бившият вратар на Борусия (Дортмунд) и Арсенал Йенс Леман говори пред мюнхенското издание TZ за предстоящия любопитен сблъсък в Шампионската лига между “артилеристите” и Байерн (Мюнхен). Двата отбора са лидери в първенствата си, а в турнира на богатите дотук нямат загубена точка и са записали само победи.

“Двата най-добри отбора в света в момента ще се изправят един срещу друг. И двата отбора играят на най-високо ниво в момента. Аз ще бъда на стадиона. За мен ще бъде интересно да видя как двата отбора ще се представят в различните моменти на мача. Очаквам много оспорвана игра. Байерн се представи много добре като гост в Париж.

Jens Lehmann spricht im Interview über das Champions-League-Duell des FC Bayern beim FC Arsenal. Auch Manuel Neuer und die deutsche Nationalmannschaft sind Thema.https://t.co/0F288y4E9M — Philipp Kessler (@kessler_philipp) November 24, 2025

Но ако искат да играят по същия начин и в сряда, Арсенал ще играе малко по-различно. Това ще бъде интересно. Мачът е домакински за Арсенал, така че виждам леко предимство за тях. Луис Диас ще липсва на Байерн, когато го няма играч, вкарал два гола срещу Пари Сен Жермен - настоящия носител на Шампионската лига – това е отслабване”, каза бившият национал на Германия.

“Много от играчите на Байерн могат да бележат голове, това е тяхна сила. Мисля, че Хари Кейн има същото уважение към защитниците на Арсенал, което и те към него. Това е противопоставяне на високо ниво. Но Арсенал в момента има най-добрата защита в света. Няма да му е лесно да бележи голове”, продължи Леман.

Former Arsenal and Germany goalkeeper Jens Lehmann on Wednesday's game: "The two best teams in the world currently will be facing each other. Both teams are playing at a top level right now. I'll be at the stadium. It will be interesting for me to see how both teams perform at… pic.twitter.com/isPwS0tuvy — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2025

“Арсенал похарчи много пари за трансфери, затова и са под напрежение. Досега си е струвало, но това е само моментна снимка. Точно както и силните изяви на Байерн от началото на сезона. И двата отбора играят страхотно до момента. Но и за двата ще е хубаво, ако са също толкова успешни и през май.

Трофеи се печелят, когато си смел. В миналото Арсенал често започваше силно и даваше обещания, но в крайна сметка отборът на Артета никога не ги изпълняваше, защото не печелеше нищо. Ако това се случи отново, няма да е добре. Този сезон конкуренцията във Висшата лига не е толкова силна”, анализира Леман бившия си отбор.

Запитан дали вижда вижда паралели между настоящия Байерн и непобедимия отбор на Арсенал от 2004 г., германецът заяви: “Байерн е по-доминиращ в този момент от сезона, отколкото бяхме ние тогава. Никой в нашия отбор дори не говореше за това да останем непобедени през целия сезон. За мен едно нещо беше важно: исках да спечеля първенството. Идеята да останем непобедени дори не ми минаваше през ума. Това никога не се беше случвало преди. Леверкузен го постигна в Бундеслигата през 2024 г. Така че това определено е в съзнанието на Байерн. И вярвам, че Байерн също може да го направи“.

Най-накрая Леман похвали и наставника на Байерн Венсан Компани: “Когато Байерн се опита да приложи всички други алтернативи през 2024 г., си помислих: Успех. След това, по някаква причина, се спряха на Винсент Компани и си помислих: Сега имат добър избор, може би най-добрият избор от необходимост, както видяхме откакто дойде. Той разбира играта по-добре от другите треньори. И внася много кураж”.