  3. Германски национал: Бербатов още предизвиква възхищение в Леверкузен

Германски национал: Бербатов още предизвиква възхищение в Леверкузен

  • 24 ное 2025 | 12:19
Германски национал: Бербатов още предизвиква възхищение в Леверкузен

Централният защитник на Германия Йонатан Та отвори дума за българската футболна легенда Димитър Бербатов. Опитният играч на Байерн (Мюнхен) стори това пред родния финансист Кирил Евтимов, който присъства на "Алианц Арена" на шампионатния двубой между "червените" и Фрайбург, в който баварците спечелиха с 6:2 след силно второто полувреме. След края на срещата бургазлията се видя с няколко от играчите на многократния шампион на Бундеслигата.

"Всички в Байер (Леверкузен) се отнасят с възхищение към Димитър Бербатов. Той остави сериозна диря в клуба, неговият голов нюх и футболно майсторство все още се помнят и уважават от феновете и хората в клуба", заяви пред Евтимов 29-годишния Та, който защитаваше емблемата на "аспирините" в продължение на десет години.

След мача в Мюнхен популярният привърженик на Нефтохимик успя да се види за кратко и със стария си познайник Хари Кейн, на когото подари мартеница по-рано през годината. Друга любопитна фигура, с която Киро се засече преди мача, е Джоване Елбер.

В момента бразилецът е посланик на Байерн и чест гост-анализатор на техните мачове. Естествено Джоване не пропусна да изпрати специални поздрави Красимир Балъков, с когото бяха част от "магическия триъгълник" на Щутгарт през 90-те години на миналия век.

